С 2025 года МРОТ в Ростовской области поднимут до 22 440 рублей

Posted 25 октября, 18:59
Published 25 октября, 18:59
Modified 25 октября, 19:01
Updated 25 октября, 19:01
Соответствующий законопроект депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьих чтениях, а президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон. Одномоментно МРОТ повысили сразу на три тысячи рублей. В 2024 году этот показатель составлял чуть больше 19 тысяч рублей. Теперь — почти 22,5 тысячи (на 17% больше).
Кроме того, с 2025 года вступит в силу новая норма. Согласно ей, МРОТ должен быть не меньше 48% медианной зарплаты в стране. По данным на 2023 год, медианная заработная плата составляла 46,8 тысячи рублей. Скорее всего, в 2024-м она стала еще больше. Точный показатель можно будет узнать по окончанию года.
МРОТ, как правило, регулируют ежемесячный минимум денег, которые обязан платить работодатель. Региональные власти могут установить местный МРОТ выше федерального, если посчитают нужным. В Ростовской области он держится на одном уровне с основным.
Ростовчане тем временем мечтают о зарплатах минимум в 50 тысяч рублей.