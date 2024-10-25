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Posted 25 октября, 18:59

Published 25 октября, 18:59

Modified 25 октября, 19:01

Updated 25 октября, 19:01

С 2025 года МРОТ в Ростовской области поднимут до 22 440 рублей

С 2025 года МРОТ в Ростовской области поднимут до 22 440 рублей

25 октября 2024, 18:59
Фото: 1MI
С 2025 года МРОТ в Ростовской области поднимут до 22 440 рублей
С 1 января 2025 года увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России, в том числе в Ростовской области. Показатель достигнет 22 440 рублей.

Соответствующий законопроект депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьих чтениях, а президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон. Одномоментно МРОТ повысили сразу на три тысячи рублей. В 2024 году этот показатель составлял чуть больше 19 тысяч рублей. Теперь — почти 22,5 тысячи (на 17% больше).

Кроме того, с 2025 года вступит в силу новая норма. Согласно ей, МРОТ должен быть не меньше 48% медианной зарплаты в стране. По данным на 2023 год, медианная заработная плата составляла 46,8 тысячи рублей. Скорее всего, в 2024-м она стала еще больше. Точный показатель можно будет узнать по окончанию года.

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МРОТ, как правило, регулируют ежемесячный минимум денег, которые обязан платить работодатель. Региональные власти могут установить местный МРОТ выше федерального, если посчитают нужным. В Ростовской области он держится на одном уровне с основным.

Ростовчане тем временем мечтают о зарплатах минимум в 50 тысяч рублей.

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#Евгения Волкова#Политика#Экономика#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Уровень жизни#МРОТ#Законодательство
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