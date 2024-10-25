С 2025 года МРОТ в Ростовской области поднимут до 22 440 рублей

Кроме того, с 2025 года вступит в силу новая норма. Согласно ей, МРОТ должен быть не меньше 48% медианной зарплаты в стране. По данным на 2023 год, медианная заработная плата составляла 46,8 тысячи рублей. Скорее всего, в 2024-м она стала еще больше. Точный показатель можно будет узнать по окончанию года.