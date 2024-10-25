Самый низкий урожай пшеницы за четыре года прогнозируют в России

Что касается цен на готовый хлеб, то прогнозы неутешительные. За пять лет его стоимость выросла на 23 рубля — с 70 до 93 за килограмм (или на 33%). По мнению экспертов, за осень хлебобулочные изделия вырастут в цене еще на 10% минимум.