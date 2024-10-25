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Posted 25 октября, 10:03

Published 25 октября, 10:03

Modified 25 октября, 10:03

Updated 25 октября, 10:03

Сеть «Газпромнефть» открыла новую интерактивную АЗС в Ростовской области

Сеть «Газпромнефть» открыла новую интерактивную АЗС в Ростовской области

25 октября 2024, 10:03
Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть»
Реклама. ООО «Газпромнефть-Центр». erid: LjN8KYrum
В Тацинском районе Ростовской области на 272 км слева федеральной автодороги А-260 из Волгограда в Каменск-Шахтинский открылась АЗС «Газпромнефть» с кафе и магазином.

АЗС построена в цифровом формате: в интерьер и экстерьер станции встроены медиа-экраны, которые используются для коммуникации с клиентами и трансляции полезной информации.

На новой заправочной станции автомобилисты могут заправиться бензином АИ-92, АИ-95, высокотехнологичным G-Drive 95 и дизельным топливом производства нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти». АЗС обеспечивает одновременную заправку восьми автомобилей.

Ускоряет обслуживание система постоплаты, при которой клиенты самостоятельно или с помощью персонала сначала заправляют автомобили, а затем оплачивают топливо за наличный расчет, банковской картой или QR-кодом.

На автозаправочной станции работает фирменное кафе, где можно купить кофе и вкусно перекусить свежей выпечкой, хот-догами, гамбургерами, сэндвичами и другими популярными блюдами, а также магазин, в котором представлено порядка 1000 наименований товаров.

Автопутешественники могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi, подкачать шины, а также помыть стекла, фары и номерные знаки автомобиля.

На новой станции уже действует программа лояльности «Нам по пути», участники которой получают бонусы и могут ими расплатиться за топливо и сопутствующие товары на АЗС сети по всей стране.

Стать участником программы лояльности, выпустив бесплатную карту, экономить время при оплате топлива и кофе на станциях сети, а также пользоваться другими цифровыми сервисами поможет мобильное приложение «АЗС Газпромнефть», которое доступно для iOS и для Android в Huawei AppGallery и RuStore, а также Samsung Galaxy Store.

#Общество
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