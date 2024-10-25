Сеть «Газпромнефть» открыла новую интерактивную АЗС в Ростовской области

Стать участником программы лояльности, выпустив бесплатную карту, экономить время при оплате топлива и кофе на станциях сети, а также пользоваться другими цифровыми сервисами поможет мобильное приложение «АЗС Газпромнефть», которое доступно для iOS и для Android в Huawei AppGallery и RuStore, а также Samsung Galaxy Store.