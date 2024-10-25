Сеть «Газпромнефть» открыла новую интерактивную АЗС в Ростовской области

Posted 25 октября, 10:03
Published 25 октября, 10:03
Modified 25 октября, 10:03
Updated 25 октября, 10:03
АЗС построена в цифровом формате: в интерьер и экстерьер станции встроены медиа-экраны, которые используются для коммуникации с клиентами и трансляции полезной информации.
На новой заправочной станции автомобилисты могут заправиться бензином АИ-92, АИ-95, высокотехнологичным G-Drive 95 и дизельным топливом производства нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти». АЗС обеспечивает одновременную заправку восьми автомобилей.
Ускоряет обслуживание система постоплаты, при которой клиенты самостоятельно или с помощью персонала сначала заправляют автомобили, а затем оплачивают топливо за наличный расчет, банковской картой или QR-кодом.
На автозаправочной станции работает фирменное кафе, где можно купить кофе и вкусно перекусить свежей выпечкой, хот-догами, гамбургерами, сэндвичами и другими популярными блюдами, а также магазин, в котором представлено порядка 1000 наименований товаров.
Автопутешественники могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi, подкачать шины, а также помыть стекла, фары и номерные знаки автомобиля.
На новой станции уже действует программа лояльности «Нам по пути», участники которой получают бонусы и могут ими расплатиться за топливо и сопутствующие товары на АЗС сети по всей стране.
Стать участником программы лояльности, выпустив бесплатную карту, экономить время при оплате топлива и кофе на станциях сети, а также пользоваться другими цифровыми сервисами поможет мобильное приложение «АЗС Газпромнефть», которое доступно для iOS и для Android в Huawei AppGallery и RuStore, а также Samsung Galaxy Store.