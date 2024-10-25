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Posted 25 октября, 14:21

Published 25 октября, 14:21

Modified 25 октября, 14:23

Updated 25 октября, 14:23

Стало известно, сколько потратят на вторую очередь «Ростовского» кладбища

Стало известно, сколько потратят на вторую очередь «Ростовского» кладбища

25 октября 2024, 14:21
Фото: 1MI
Стало известно, сколько потратят на вторую очередь «Ростовского» кладбища

На строительство второй очереди «Ростовского» кладбища уйдет 1,5 млрд рублей

На реализацию проекта по строительству второй очереди «Ростовского» кладбища выделят примерно 1,5 миллиарда рублей, сообщил директор департамента ЖКХ и энергетики города Станислав Марченко.

В настоящий момент «Ростовское» кладбище заполнено 98%. При условии использования резервных зон на территории погоста можно расположить еще 3,5 тысячи захоронений. Этого количества мест хватит на год. Однако уже во всю идет разработка проекта по созданию второй очереди кладбища на 79,5 тысячи мест.

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Марченко рассказал, что разработана соответствующая проектная документация, которая уже успела получить положительное заключение госэкспертизы. На создание второй очереди выделили примерно 399 тысяч квадратных метров земли. На их застройку и сопутствующие работы уйдет около 1,5 миллиарда рублей.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в донской столице могут снова начать хоронить умерших на Северном кладбище.

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