Стало известно, сколько потратят на вторую очередь «Ростовского» кладбища

Posted 25 октября, 14:21
Published 25 октября, 14:21
Modified 25 октября, 14:23
Updated 25 октября, 14:23
В настоящий момент «Ростовское» кладбище заполнено 98%. При условии использования резервных зон на территории погоста можно расположить еще 3,5 тысячи захоронений. Этого количества мест хватит на год. Однако уже во всю идет разработка проекта по созданию второй очереди кладбища на 79,5 тысячи мест.
Марченко рассказал, что разработана соответствующая проектная документация, которая уже успела получить положительное заключение госэкспертизы. На создание второй очереди выделили примерно 399 тысяч квадратных метров земли. На их застройку и сопутствующие работы уйдет около 1,5 миллиарда рублей.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в донской столице могут снова начать хоронить умерших на Северном кладбище.