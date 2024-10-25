Стало известно, сколько потратят на вторую очередь «Ростовского» кладбища

В настоящий момент «Ростовское» кладбище заполнено 98%. При условии использования резервных зон на территории погоста можно расположить еще 3,5 тысячи захоронений. Этого количества мест хватит на год. Однако уже во всю идет разработка проекта по созданию второй очереди кладбища на 79,5 тысячи мест.