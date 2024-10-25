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Posted 25 октября, 06:57

Published 25 октября, 06:57

Modified 25 октября, 06:59

Updated 25 октября, 06:59

«ТНС энерго Ростов» вышел из капитала головной компании, продав акции

«ТНС энерго Ростов» вышел из капитала головной компании, продав акции

25 октября 2024, 06:57
Фото: Unsplash/ehmitrich
«ТНС энерго Ростов» вышел из капитала головной компании, продав акции
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» продал 3,72% акций головной компании ПАО «ГК „ТНС энерго“, сказано на сайте ресурсоснабжающей организации Дона.

За ценные бумаги ростовская компания получила 527,8 миллиона рублей. Покупателем стало некое АО «Финальянс СТ», зарегистрированное в Москве в апреле 2024 года.

В мае «Финальянс СТ» получила контроль почти над 25% уставного капитала головной компании. Теперь эта доля выросла до 28,64%. Руководитель молодой организации — 56-летний Абибулло Назаров, который имеет высшее военное образование. В 1990 году он окончил Коломенское училище по тактической специальности, а в 2005-м — пограничную Академию ФСБ России по специальности управление соединениями и частями ФСБ России.

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По данным системы «Спарк», Назаров ранее возглавлял самые разные компании: и агрокомплексы, и строительные фирмы, и частные охранные компании. А теперь стал гендиректором организации, которая занимается консультацией по вопросам коммерческой деятельности.

Примечательно, что Абибулло Назаров вошел в обновленный состав совета директоров донского «ТНС энерго». По сути акции перешли от компании конкретному лицу, которое ею руководит.

Ранее жителей Ростовской области призывали массово относить мелочь в банк.

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