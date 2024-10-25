«ТНС энерго Ростов» вышел из капитала головной компании, продав акции

В мае «Финальянс СТ» получила контроль почти над 25% уставного капитала головной компании. Теперь эта доля выросла до 28,64%. Руководитель молодой организации — 56-летний Абибулло Назаров, который имеет высшее военное образование. В 1990 году он окончил Коломенское училище по тактической специальности, а в 2005-м — пограничную Академию ФСБ России по специальности управление соединениями и частями ФСБ России.