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Posted 25 октября, 06:27

Published 25 октября, 06:27

Modified 25 октября, 06:29

Updated 25 октября, 06:29

Туристы массово приедут в Ростов-на-Дону на всю зиму

Туристы массово приедут в Ростов-на-Дону на всю зиму

25 октября 2024, 06:27
Фото: 1MI
Туристы массово приедут в Ростов-на-Дону на всю зиму

За год число зимних бронирований отелей в Ростове выросло на 62%

Зимой туристический поток в Ростове увеличится на 62% по сравнению с показателями прошлого года, сообщают СМИ.

Резкий скачок в количестве туристов в донской столице зафиксировали специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Результаты исследований опубликовали «Известия». По данным на 23 октября, с декабря по февраль в город хлынет 1,3% россиян. И это только те, которые уже забронировали номера в отелях.

Среди городов РФ Ростов по популярности занимает девятое место из десяти. На первых трех разместились Москва (26,5% путешественников), Санкт-Петербург (14,9%) и Эсто-Садок в Краснодарском крае (9,8%).

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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования и 23 октября рассказал «Известиям», где его клиенты будут отдыхать с декабря по февраль. Выяснилось, что продолжает расти популярность поездок за границу: этой зимой туда отправится 58% российских туристов, что на 18% больше, чем год назад.

Затем идет Сочи (8,5%), Калининград (3,1%), Казань (2,8%), Иркутск (1,9%), Нижний Новгород (1,8%) и только потом — Ростов (1,3%). Меньше будет только в Мурманске (1%).

Еще популярнее становятся зарубежные направления, например, Таиланд. В Пхукет собираются отправиться 9,5% туристов из России. В Бангкок — 5,2%, а в Паттайе — еще 4,9%.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему туристический налог в Ростове ввели раньше планируемого срока.

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