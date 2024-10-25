Туристы массово приедут в Ростов-на-Дону на всю зиму

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования и 23 октября рассказал «Известиям», где его клиенты будут отдыхать с декабря по февраль. Выяснилось, что продолжает расти популярность поездок за границу: этой зимой туда отправится 58% российских туристов, что на 18% больше, чем год назад.