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Posted 25 октября, 09:38

Published 25 октября, 09:38

Modified 25 октября, 10:08

Updated 25 октября, 10:08

Юрист Крупская заявила о массовых взломах личных кабинетов госуслуг у ростовчан

У жителей Ростова массово взламывают Госуслуги. Что делать, если это произошло?

25 октября 2024, 09:38
Фото: rostovgazeta.ru
Юрист Крупская заявила о массовых взломах личных кабинетов госуслуг у ростовчан

Юрист Крупская предупредила ростовчан о массовых взломах аккаунтов на Госуслугах

Сюжет
Эксклюзив
Юрист Ольга Крупская сообщила RostovGazeta, как у многих ростовчан взломали личные кабинеты Госуслуг, и рассказала, что нужно делать, если это произошло.

Как мошенники взламывают Госуслуги

Собеседница рассказывает, что ее маме позвонили с информацией о необходимости продлить договор мобильного оператора. Женщина поверила мошенникам, которые советовали это сделать просто — через сайт Госуслуг. Ей прислали пароль, который она сообщила звонившим, код доступа, и только потом заподозрила обман.

«Мама тут же обратилась к мобильному оператору. Не прошло и пяти минут, как выяснилось, что это обман. Она позвонила мне, и я сразу же зашла на Госуслуги и поменяла ее пароль. После этого мы поехали подавать заявление в полицию», — отмечает Ольга Крупская.

По словам юриста, в полиции выяснилось, что взлом личного кабинета Госуслуг у ростовчан носит массовый характер. Видимо, сейчас запустили в работу мошеннический кол-центр, который активно обзванивает ростовчан.

«Перед нами выходили люди с такой же проблемой. И после нас в очереди была девушка, у которой тоже взломали Госуслуги», — уточняет собеседница.

Однако у девушки ситуация была иная. Ей позвонили якобы из Пенсионного фонда потому, что, дескать, не досчитали стаж. И велели записаться на прием — также, через Госуслуги.

«Она точно также сообщила звонившим все данные. Но сделать ничего не успела. Мошенники изменили у нее пароль на Госуслугах и кодовое слово. Теперь восстановить свой личный кабинет девушка сможет только через МФЦ», — делится информацией юрист.
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Чем грозит утечка персональных данных

Ольга добавляет, что недовольные сменой пароля мошенники, снова позвонили ее маме. Рядом с номером в мессенджере высветился значок госуслуг. Разговор с мошенниками состоялся прямо в полиции, в присутствии представителей правопорядка. Однако узнав, что замысел не удался, мошенники нахамили.

Тем не менее таким образом происходит утечка персональных данных ростовчан.

«Ладно, моей маме кредит никто не даст в силу ее возраста. А на девушку могут набрать кредитов», — полагает собеседница.
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Что делать при взломе госуслугЧто делать при взломе госуслуг
Что делать при взломе госуслуг. Фото: rostovgazeta.ru

Что делать, если взломали Госуслуги

Юрист уверена, что найти мошенников практически невозможно. Они звонят через не зарегистрированные номера, в том числе, и через мессенджеры. Однако в таких случаях, по мнению эксперта, ростовчанам обязательно нужно обратиться в полицию.

«Это необходимо сделать для своей защиты. Мошенники легко могут набрать кредиты у тех, у кого взломали Госуслуги. А если у человека на руках будет постановление, подтверждающее, что у него украли персональные данные, тогда, в рамках уголовного дела, кредит по его оспариванию будет рассматриваться в других гражданско-правовых отношениях. Если этого не сделать, то кредит попросту повесят на человека», — резюмирует собеседница.

Ранее RostovGazeta сообщала, как на ростовчанку оформили три кредита, которые взяла ее полная тезка из Череповца.

На ростовчанку повесили три кредита, которые оформила ее полная тезка из Череповца
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