У жителей Ростова массово взламывают Госуслуги. Что делать, если это произошло?

Posted 25 октября, 09:38
Published 25 октября, 09:38
Modified 25 октября, 10:08
Updated 25 октября, 10:08
Собеседница рассказывает, что ее маме позвонили с информацией о необходимости продлить договор мобильного оператора. Женщина поверила мошенникам, которые советовали это сделать просто — через сайт Госуслуг. Ей прислали пароль, который она сообщила звонившим, код доступа, и только потом заподозрила обман.
«Мама тут же обратилась к мобильному оператору. Не прошло и пяти минут, как выяснилось, что это обман. Она позвонила мне, и я сразу же зашла на Госуслуги и поменяла ее пароль. После этого мы поехали подавать заявление в полицию», — отмечает Ольга Крупская.
По словам юриста, в полиции выяснилось, что взлом личного кабинета Госуслуг у ростовчан носит массовый характер. Видимо, сейчас запустили в работу мошеннический кол-центр, который активно обзванивает ростовчан.
«Перед нами выходили люди с такой же проблемой. И после нас в очереди была девушка, у которой тоже взломали Госуслуги», — уточняет собеседница.
Однако у девушки ситуация была иная. Ей позвонили якобы из Пенсионного фонда потому, что, дескать, не досчитали стаж. И велели записаться на прием — также, через Госуслуги.
«Она точно также сообщила звонившим все данные. Но сделать ничего не успела. Мошенники изменили у нее пароль на Госуслугах и кодовое слово. Теперь восстановить свой личный кабинет девушка сможет только через МФЦ», — делится информацией юрист.
Ольга добавляет, что недовольные сменой пароля мошенники, снова позвонили ее маме. Рядом с номером в мессенджере высветился значок госуслуг. Разговор с мошенниками состоялся прямо в полиции, в присутствии представителей правопорядка. Однако узнав, что замысел не удался, мошенники нахамили.
Тем не менее таким образом происходит утечка персональных данных ростовчан.
«Ладно, моей маме кредит никто не даст в силу ее возраста. А на девушку могут набрать кредитов», — полагает собеседница.
Юрист уверена, что найти мошенников практически невозможно. Они звонят через не зарегистрированные номера, в том числе, и через мессенджеры. Однако в таких случаях, по мнению эксперта, ростовчанам обязательно нужно обратиться в полицию.
«Это необходимо сделать для своей защиты. Мошенники легко могут набрать кредиты у тех, у кого взломали Госуслуги. А если у человека на руках будет постановление, подтверждающее, что у него украли персональные данные, тогда, в рамках уголовного дела, кредит по его оспариванию будет рассматриваться в других гражданско-правовых отношениях. Если этого не сделать, то кредит попросту повесят на человека», — резюмирует собеседница.
Ранее RostovGazeta сообщала, как на ростовчанку оформили три кредита, которые взяла ее полная тезка из Череповца.