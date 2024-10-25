У жителей Ростова массово взламывают Госуслуги. Что делать, если это произошло?

Собеседница рассказывает, что ее маме позвонили с информацией о необходимости продлить договор мобильного оператора. Женщина поверила мошенникам, которые советовали это сделать просто — через сайт Госуслуг. Ей прислали пароль, который она сообщила звонившим, код доступа, и только потом заподозрила обман.