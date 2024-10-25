В московском госпитале Бурденко находятся трое солдат без сознания. Правда или фейк?

Сообщения о том, что в военном госпитале имени академика Н. Н. Бурденко в Москве лежат без сознания несколько парней, появились в соцсетях. В посте говорится о том, что нужно найти родственников солдат. Поэтому пользователей соцсетей просят поделиться этой информацией и распространить еще больше.