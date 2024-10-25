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Posted 25 октября, 16:49

Published 25 октября, 16:49

Modified 25 октября, 16:51

Updated 25 октября, 16:51

В московском госпитале Бурденко находятся трое солдат без сознания

В московском госпитале Бурденко находятся трое солдат без сознания. Правда или фейк?

25 октября 2024, 16:49
Фото: 1MI
В московском госпитале Бурденко находятся трое солдат без сознания
В соцсетях заметили информацию о троих солдатах, которые в бессознательном состоянии лежат в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. Правда ли эти бойцы оказались на больничной койке и нуждаются в помощи с поиском родных, выяснила RostovGazeta.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Сообщения о том, что в военном госпитале имени академика Н. Н. Бурденко в Москве лежат без сознания несколько парней, появились в соцсетях. В посте говорится о том, что нужно найти родственников солдат. Поэтому пользователей соцсетей просят поделиться этой информацией и распространить еще больше.

Оказалось, что о тех же самых бойцах распространяли сообщения и год назад. Кроме того, точно такой же текст можно найти и в украинских каналах.

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Следовательно, это просто спам или своего рода «письмо счастья», по которому некоторые заинтересованные лица могут проводить социологические изыскания.

Ранее информацию о поиске родных якобы лежащих в госпитале солдат, опровергли в администрации в администрации Кичменско-Городецкого округа Вологодского района. Власти предупредили местных жителей о фейке.

Ранее RostovGazeta сообщала, действительно ли сеть гипермаркетов «Ашан» уйдет из России, а магазины в Ростове закроют.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Москва#Соцсети#Помощь#Родственники#Недостоверная информация
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