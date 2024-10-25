В московском госпитале Бурденко находятся трое солдат без сознания. Правда или фейк?

Posted 25 октября, 16:49
Published 25 октября, 16:49
Modified 25 октября, 16:51
Updated 25 октября, 16:51
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Сообщения о том, что в военном госпитале имени академика Н. Н. Бурденко в Москве лежат без сознания несколько парней, появились в соцсетях. В посте говорится о том, что нужно найти родственников солдат. Поэтому пользователей соцсетей просят поделиться этой информацией и распространить еще больше.
Оказалось, что о тех же самых бойцах распространяли сообщения и год назад. Кроме того, точно такой же текст можно найти и в украинских каналах.
Следовательно, это просто спам или своего рода «письмо счастья», по которому некоторые заинтересованные лица могут проводить социологические изыскания.
Ранее информацию о поиске родных якобы лежащих в госпитале солдат, опровергли в администрации в администрации Кичменско-Городецкого округа Вологодского района. Власти предупредили местных жителей о фейке.
Ранее RostovGazeta сообщала, действительно ли сеть гипермаркетов «Ашан» уйдет из России, а магазины в Ростове закроют.