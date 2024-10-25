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Posted 25 октября, 10:34

Published 25 октября, 10:34

Modified 25 октября, 10:36

Updated 25 октября, 10:36

Вахтовик из Ростовской области украл природное золото на почти 10 млн рублей

Вахтовик из Ростовской области украл с прииска 1,5 килограмма золота

25 октября 2024, 10:34
Фото: wikimedia.org/видео МВД РФ. иллюстрация
Вахтовик из Ростовской области украл природное золото на почти 10 млн рублей
Житель Ростовской области вместе с напарником попытался вывезти из Якутии больше килограмма золота, сообщили в МВД.

Ростовчанин и его приятель из Красноярского края работали вахтовиками на одном из приисков в Якутии. Они договорились и украли часть добытого природного золота. Награбленное они спрятали в тайнике. Спустя время они забрали золото из схрона, чтобы вывезти его из Якутии и продать.

Внедорожник одного из фигурантов остановили инспекторы. Они нашли в салоне авто свёрток с золотом. Его общий вес составил 1,4 килограмма, а стоимость — 9,8 миллиона рублей.

В отношении вахтовиков возбудили уголовные дела. Они находятся под подпиской о невыезде.

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Ранее у жителя Ростова-на-Дону из машины вытащили 3,5 миллиона рублей.

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