Вахтовик из Ростовской области украл с прииска 1,5 килограмма золота

Ростовчанин и его приятель из Красноярского края работали вахтовиками на одном из приисков в Якутии. Они договорились и украли часть добытого природного золота. Награбленное они спрятали в тайнике. Спустя время они забрали золото из схрона, чтобы вывезти его из Якутии и продать.