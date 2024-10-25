Вахтовик из Ростовской области украл с прииска 1,5 килограмма золота

Posted 25 октября, 10:34
Published 25 октября, 10:34
Modified 25 октября, 10:36
Updated 25 октября, 10:36
Ростовчанин и его приятель из Красноярского края работали вахтовиками на одном из приисков в Якутии. Они договорились и украли часть добытого природного золота. Награбленное они спрятали в тайнике. Спустя время они забрали золото из схрона, чтобы вывезти его из Якутии и продать.
Внедорожник одного из фигурантов остановили инспекторы. Они нашли в салоне авто свёрток с золотом. Его общий вес составил 1,4 килограмма, а стоимость — 9,8 миллиона рублей.
В отношении вахтовиков возбудили уголовные дела. Они находятся под подпиской о невыезде.