Власти Ростовской области продадут акции ФК «Ростов»

Судьба ценных бумаг ФК «Ростов» решилась в ходе 11-го заседания донского парламента 25 октября. Как сообщает «Город N», в 2023 году клуб вышел из многомиллионных убытков. Компания получила прибыль около 360 миллионов рублей при заработке — 2,5 миллиарда. Все предыдущие годы отмечались сплошными убытками в десятки и даже сотни миллионов рублей. Например, в 2022-м ФК ушел в минус на 95,7 миллиона рублей, а в 2017-м — на 217,8.