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Posted 25 октября, 19:43

Published 25 октября, 19:43

Modified 25 октября, 19:45

Updated 25 октября, 19:45

Донские парламентарии единогласно решили избавиться от акций ФК «Ростов»

Власти Ростовской области продадут акции ФК «Ростов»

25 октября 2024, 19:43
Фото: ЗС РО. https://zsro.ru/sobytiya/foto-i-video/foto/99274/
Донские парламентарии единогласно решили избавиться от акций ФК «Ростов»
Депутаты Заксобрания Ростовской области единогласно поддержали решение регионального правительства о продаже акций местного футбольного клуба. Речь идет о 25,99% уставного капитала.

Судьба ценных бумаг ФК «Ростов» решилась в ходе 11-го заседания донского парламента 25 октября. Как сообщает «Город N», в 2023 году клуб вышел из многомиллионных убытков. Компания получила прибыль около 360 миллионов рублей при заработке — 2,5 миллиарда. Все предыдущие годы отмечались сплошными убытками в десятки и даже сотни миллионов рублей. Например, в 2022-м ФК ушел в минус на 95,7 миллиона рублей, а в 2017-м — на 217,8.

Теперь, когда клуб наконец стал на ноги, акции правительства Ростовской области продадут частным лицам. Ценные бумаги планируют продать на аукционе.

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Не исключено, что по итогам 2024 года «желто-синие» могут снова потерпеть убытки. Возможно, именно поэтому власти решили избавиться от акций, пока клуб хоть как-то привлекателен для инвестирования.

Ранее от акций избавился «ТНС энерго Ростов». Организация продала ценные бумаги головной компании Абибулло Назарову — одному из членов совета директоров донского энергосбыта.

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