Власти Ростовской области продадут акции ФК «Ростов»

Posted 25 октября, 19:43
Published 25 октября, 19:43
Modified 25 октября, 19:45
Updated 25 октября, 19:45
Судьба ценных бумаг ФК «Ростов» решилась в ходе 11-го заседания донского парламента 25 октября. Как сообщает «Город N», в 2023 году клуб вышел из многомиллионных убытков. Компания получила прибыль около 360 миллионов рублей при заработке — 2,5 миллиарда. Все предыдущие годы отмечались сплошными убытками в десятки и даже сотни миллионов рублей. Например, в 2022-м ФК ушел в минус на 95,7 миллиона рублей, а в 2017-м — на 217,8.
Теперь, когда клуб наконец стал на ноги, акции правительства Ростовской области продадут частным лицам. Ценные бумаги планируют продать на аукционе.
Не исключено, что по итогам 2024 года «желто-синие» могут снова потерпеть убытки. Возможно, именно поэтому власти решили избавиться от акций, пока клуб хоть как-то привлекателен для инвестирования.
Ранее от акций избавился «ТНС энерго Ростов». Организация продала ценные бумаги головной компании Абибулло Назарову — одному из членов совета директоров донского энергосбыта.