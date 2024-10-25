Военные сбили над Ростовской областью опасный шар, запущенный ВСУ

Posted 25 октября, 04:51
Published 25 октября, 04:51
Modified 25 октября, 04:53
Updated 25 октября, 04:53
По данным из открытых источников, малоразмерный воздушный шар — это один из простых беспилотных аппаратов. Он состоит из резинового или пластикового шара, коробки с аппаратурой и балласт. Иногда к нему могут прикрепить дополнительное снаряжение. Например, взрывчатку или другие опасные грузы.
На вид такие шары почти не отличаются от метеозондов, которые используют для сбора данных о погоде. Их размер не превышает пары метров.
Ранее маломерный воздушный шар в Ростовской области сбивали лишь однажды: 25 июня. С тех пор подобные летательные объекты не были замечены.
Всего за ночь военные сбили три беспилотника над Азовским морем, столько же — над Белгородской областью и один — над Брянской.