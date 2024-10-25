Военные сбили над Ростовской областью опасный шар, запущенный ВСУ

По данным из открытых источников, малоразмерный воздушный шар — это один из простых беспилотных аппаратов. Он состоит из резинового или пластикового шара, коробки с аппаратурой и балласт. Иногда к нему могут прикрепить дополнительное снаряжение. Например, взрывчатку или другие опасные грузы.