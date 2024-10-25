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Posted 25 октября, 04:51

Published 25 октября, 04:51

Modified 25 октября, 04:53

Updated 25 октября, 04:53

Военные сбили над Ростовской областью шар, запущенный ВСУ

Военные сбили над Ростовской областью опасный шар, запущенный ВСУ

25 октября 2024, 04:51
Фото: Минобороны РФ
Военные сбили над Ростовской областью шар, запущенный ВСУ
В Ростовской области в ночь на 25 октября перехватили малоразмерный шар, который запустили из Украины, сообщает Минобороны России.

По данным из открытых источников, малоразмерный воздушный шар — это один из простых беспилотных аппаратов. Он состоит из резинового или пластикового шара, коробки с аппаратурой и балласт. Иногда к нему могут прикрепить дополнительное снаряжение. Например, взрывчатку или другие опасные грузы.

На вид такие шары почти не отличаются от метеозондов, которые используют для сбора данных о погоде. Их размер не превышает пары метров.

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Ранее маломерный воздушный шар в Ростовской области сбивали лишь однажды: 25 июня. С тех пор подобные летательные объекты не были замечены.

Всего за ночь военные сбили три беспилотника над Азовским морем, столько же — над Белгородской областью и один — над Брянской.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ВСУ#Азовское море#Белгородская область#Брянская область#Военные#Минобороны России#Беспилотные аппараты
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