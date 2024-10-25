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Posted 25 октября, 12:56

Published 25 октября, 12:56

Modified 25 октября, 12:58

Updated 25 октября, 12:58

За неделю сливочное масло подорожало в Ростовской области почти на 17 рублей

За неделю сливочное масло подорожало в Ростовской области почти на 17 рублей

25 октября 2024, 12:56
Фото: Unsplash
Килограмм сливочного масла подорожал в среднем до 931,10 рубля в Ростовской области, следует из данных Ростовстата.

Если 21 октября средняя цена на килограмм масла в Ростовской области равнялась 931,10 рубля, то неделей раньше она была почти на 17 рублей меньше — 914,61 рубля. В столице региона, Ростове-на-Дону, средняя стоимость за килограмм продукта составила 933,50 рубля.

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Самая высокая средняя цена зафиксирована в Сальске — 979,34 рубля за килограмм. В Таганроге средний ценник составил 930,37 рубля.

Самая низкая средняя стоимость масла наблюдается в Волгодонске — 892,40 рубля за килограмм. В Шахтах сливочное масло в среднем стоит 914,26 рубля за килограмм.

Ранее сообщалось, что цены на яйца взлетят к Новому году в Ростовской области.

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