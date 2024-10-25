За неделю сливочное масло подорожало в Ростовской области почти на 17 рублей

Если 21 октября средняя цена на килограмм масла в Ростовской области равнялась 931,10 рубля, то неделей раньше она была почти на 17 рублей меньше — 914,61 рубля. В столице региона, Ростове-на-Дону, средняя стоимость за килограмм продукта составила 933,50 рубля.