За неделю сливочное масло подорожало в Ростовской области почти на 17 рублей

Posted 25 октября, 12:56
Published 25 октября, 12:56
Modified 25 октября, 12:58
Updated 25 октября, 12:58
Если 21 октября средняя цена на килограмм масла в Ростовской области равнялась 931,10 рубля, то неделей раньше она была почти на 17 рублей меньше — 914,61 рубля. В столице региона, Ростове-на-Дону, средняя стоимость за килограмм продукта составила 933,50 рубля.
Самая высокая средняя цена зафиксирована в Сальске — 979,34 рубля за килограмм. В Таганроге средний ценник составил 930,37 рубля.
Самая низкая средняя стоимость масла наблюдается в Волгодонске — 892,40 рубля за килограмм. В Шахтах сливочное масло в среднем стоит 914,26 рубля за килограмм.
Ранее сообщалось, что цены на яйца взлетят к Новому году в Ростовской области.