Житель Ростовской области пойдёт в тюрьму из-за полицейского-мошенника

В 2022 году житель региона передал полицейскому взятку в 57 тысяч рублей. Мужчина был уверен, что находится в федеральном розыске. На самом деле это было не так. Заблуждением мужчины воспользовался полицейский. Он попросил деньги за то, что скроет его местоположение.