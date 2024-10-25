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Posted 25 октября, 09:50

Published 25 октября, 09:50

Modified 25 октября, 09:52

Updated 25 октября, 09:52

Житель Ростовской области пойдёт в тюрьму из-за полицейского-мошенника

Житель Ростовской области пойдёт в тюрьму из-за полицейского-мошенника

25 октября 2024, 09:50
Фото: 1MI
Житель Ростовской области пойдёт в тюрьму из-за полицейского-мошенника
Мужчина в Ростовской области отдал деньги полицейскому, чтобы не попасть в федеральный розыск, сообщили в региональном Следкоме.

В 2022 году житель региона передал полицейскому взятку в 57 тысяч рублей. Мужчина был уверен, что находится в федеральном розыске. На самом деле это было не так. Заблуждением мужчины воспользовался полицейский. Он попросил деньги за то, что скроет его местоположение.

Преступление вскрыл отдел собственной безопасности управления МВД по Ростовской области. За взятку мужчину осудили на восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Сотрудник полиции прошёл как фигурант дела о мошенничестве. Ему дали только два года колонии общего режима.

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Ранее инспекторов ДПС задержали в Ростовской области за взятку.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенники#Уголовное дело#Происшествия
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