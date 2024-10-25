Житель Ростовской области пойдёт в тюрьму из-за полицейского-мошенника

Posted 25 октября, 09:50
Published 25 октября, 09:50
Modified 25 октября, 09:52
Updated 25 октября, 09:52
В 2022 году житель региона передал полицейскому взятку в 57 тысяч рублей. Мужчина был уверен, что находится в федеральном розыске. На самом деле это было не так. Заблуждением мужчины воспользовался полицейский. Он попросил деньги за то, что скроет его местоположение.
Преступление вскрыл отдел собственной безопасности управления МВД по Ростовской области. За взятку мужчину осудили на восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Сотрудник полиции прошёл как фигурант дела о мошенничестве. Ему дали только два года колонии общего режима.