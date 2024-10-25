Жителей Ростовской области заманивают на работу бесплатной едой и фитнесом

Posted 25 октября, 13:16
Published 25 октября, 13:16
Modified 25 октября, 13:18
Updated 25 октября, 13:18
Работодатели стали активнее предлагать соискателям разные бонусы, например, бесплатные обеды, ДМС, абонементы в фитнес-зал. В условиях дефицита кадров компаниям приходится больше конкурировать за сотрудников.
За год на 71% выросло число вакансий, где соискателя заманивают корпоративными обедами или оплатой питания. На 64% больше стало предложений оплачивать сотруднику транспортные расходы. ДМС предлагали на 51% чаще.
Чаще всего бонусы предлагают работникам в сфере доставки, грузоперевозки и логистики. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей в этом секторе составляет почти сто тысяч рублей в месяц.
Также активнее заманивают сотрудников бонусами в сфере розничной и оптовой торговли. Им чаще всего предлагают корпоративный транспорт. Средний доход работников торговли — около 58 тысяч рублей в месяц.
В тройку лидеров также вошли сотрудники общественного питания. Их зачастую пытаются привлечь медицинской страховкой. Средняя зарплата в этом сегменте — 43 тысячи рублей в месяц.