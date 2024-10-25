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Posted 25 октября, 13:16

Published 25 октября, 13:16

Modified 25 октября, 13:18

Updated 25 октября, 13:18

Жителей Ростовской области чаще заманивают на работу бесплатной едой и фитнесом

Жителей Ростовской области заманивают на работу бесплатной едой и фитнесом

25 октября 2024, 13:16
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области чаще заманивают на работу бесплатной едой и фитнесом
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Эксклюзив
За год на 71% выросло число вакансий, где предлагают бонус в виде бесплатного питания, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Работодатели стали активнее предлагать соискателям разные бонусы, например, бесплатные обеды, ДМС, абонементы в фитнес-зал. В условиях дефицита кадров компаниям приходится больше конкурировать за сотрудников.

За год на 71% выросло число вакансий, где соискателя заманивают корпоративными обедами или оплатой питания. На 64% больше стало предложений оплачивать сотруднику транспортные расходы. ДМС предлагали на 51% чаще.

Чаще всего бонусы предлагают работникам в сфере доставки, грузоперевозки и логистики. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей в этом секторе составляет почти сто тысяч рублей в месяц.

Также активнее заманивают сотрудников бонусами в сфере розничной и оптовой торговли. Им чаще всего предлагают корпоративный транспорт. Средний доход работников торговли — около 58 тысяч рублей в месяц.

В тройку лидеров также вошли сотрудники общественного питания. Их зачастую пытаются привлечь медицинской страховкой. Средняя зарплата в этом сегменте — 43 тысячи рублей в месяц.

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Ранее сообщалось, что зарплаты офисных работников в Ростовской области выросли на четверть.

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