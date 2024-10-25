Жители Ростовской области массово перестали справляться с платежами по ипотеке

Posted 25 октября, 09:08
Published 25 октября, 09:08
Modified 25 октября, 09:10
Updated 25 октября, 09:10
Продолжительный период высокой ключевой ставки ЦБ России ускорил рост объема просроченных платежей свыше 90 дней подряд. В 2023 году этот показатель увеличился на 4% (2,2 миллиарда рублей). В 2024-м он вырос в восемь раз (в процентном соотношении — в семь).
По информации экспертов коллекторского агентства «Долговой консультант», новая ставка сделала рефинансирование экономически нецелесообразным. Кроме того, некоторые, надеясь на недолгий период высокой ставки, оформили ипотеку, рассчитывая уменьшить ежемесячный платеж в будущем. Но это будущее так и не наступило, а выплачивать деньги нужно уже сейчас. Все это может привести к изъятию жилья кредиторами.
Согласно исследованию, жители Ростовской области задолжали по ипотечным платежам более 2 миллиардов рублей, а с начала года этот показатель вырос на 42%.
Общая сумма задолженности по России за ипотечные платежи превысила 78,1 миллиарда рублей, по данным на конец августа. В начале года этот показатель не превышал 63 миллиардов. Больше всего задолжали жители Москвы (16%, или 12,6 миллиарда рублей), Московской области (11%, или 8,7 миллиарда рублей) и Краснодарского края (6%, или 5 миллиардов).
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