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Posted 25 октября, 09:08

Published 25 октября, 09:08

Modified 25 октября, 09:10

Updated 25 октября, 09:10

Жители Ростовской области массово просрочили платежи по ипотеке

Жители Ростовской области массово перестали справляться с платежами по ипотеке

25 октября 2024, 09:08
Фото: Изображение Midjourney
Жители Ростовской области массово просрочили платежи по ипотеке

Жители Ростовской области задолжали 2 млрд рублей платежей по ипотеке

Из-за высокой ключевой ставки жители России, в том числе Ростовской области, массово не справляются с оплатой платежей по ипотеке. Объем просроченных взносов вырос на 28% или на 16,9 миллиарда рублей.

Продолжительный период высокой ключевой ставки ЦБ России ускорил рост объема просроченных платежей свыше 90 дней подряд. В 2023 году этот показатель увеличился на 4% (2,2 миллиарда рублей). В 2024-м он вырос в восемь раз (в процентном соотношении — в семь).

По информации экспертов коллекторского агентства «Долговой консультант», новая ставка сделала рефинансирование экономически нецелесообразным. Кроме того, некоторые, надеясь на недолгий период высокой ставки, оформили ипотеку, рассчитывая уменьшить ежемесячный платеж в будущем. Но это будущее так и не наступило, а выплачивать деньги нужно уже сейчас. Все это может привести к изъятию жилья кредиторами.

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Согласно исследованию, жители Ростовской области задолжали по ипотечным платежам более 2 миллиардов рублей, а с начала года этот показатель вырос на 42%.

Общая сумма задолженности по России за ипотечные платежи превысила 78,1 миллиарда рублей, по данным на конец августа. В начале года этот показатель не превышал 63 миллиардов. Больше всего задолжали жители Москвы (16%, или 12,6 миллиарда рублей), Московской области (11%, или 8,7 миллиарда рублей) и Краснодарского края (6%, или 5 миллиардов).

Ранее RostovGazeta рассказывала, где можно купить самое дешевое жилье в новостройках Ростова-на-Дону.

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