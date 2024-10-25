Жители Ростовской области массово перестали справляться с платежами по ипотеке

По информации экспертов коллекторского агентства «Долговой консультант», новая ставка сделала рефинансирование экономически нецелесообразным. Кроме того, некоторые, надеясь на недолгий период высокой ставки, оформили ипотеку, рассчитывая уменьшить ежемесячный платеж в будущем. Но это будущее так и не наступило, а выплачивать деньги нужно уже сейчас. Все это может привести к изъятию жилья кредиторами.