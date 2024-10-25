Жители Ростовской области массово распродают пункты выдачи Wildberries

Posted 25 октября, 13:17
Published 25 октября, 13:17
Modified 25 октября, 13:19
Updated 25 октября, 13:19
Стоит отметить, что с начала года пункты выдачи значительно подешевели. Если в феврале они стоили в среднем в районе двух миллионов рублей, то теперь их цена составляет около миллиона рублей. Вероятно, это связано с неутихающим разводом владельцев Wildberries Владислава Бакальчука и Татьяны Ким. Бизнесмены с меньшей охотой вкладываются в открытие пунктов выдачи заказов этого маркетплейса, отдавая предпочтение более надёжным площадкам.
Один из самых дорогих ПВЗ Wildberries в Ростовской области продают в селе Самарском. Пункт выдачи там оценили в 1 150 000 рублей. Точка работает с начала года, и, по словам продавца, уже даёт неплохую прибыль. Возможно, это связано с тем, что в селе в целом открыто не так много ПВЗ.
В хуторе Лихом Красносулинского продают единственный ПВЗ Wildberries. Его оценили в 1 050 000 рублей. Собственник также утверждает, что он достаточно прибыльный, а аренда помещения для него обходится лишь в восемь тысяч рублей в месяц.
Один из самых дорогих пунктов выдачи в Ростове продают на проспекте Нагибина. Он стоит 1 900 000 рублей. Высокую цену продавец объясняет стабильной работой пункта на протяжении уже двух лет. За ПВЗ нет штрафов и удержаний. Также там работают хорошо обученные сотрудники.
Ещё один ПВЗ Wildberries продают на набережной Ростова. Он стоит 1 100 000 рублей. Точка находится в выгодном месте, рядом с элитными ЖК, вокзалом, офисными зданиями. Продавец заверяет, что покупательская стоимость пункта высокая.
За миллион рублей выставили на продажу пункт выдачи на бульваре Комарова. Продавец объясняет, что ПВЗ отнимает у него время на основной бизнес, а потому он рассчитывает поскорее продать точку. Аренда помещения для него обходится недёшево — в 45 тысяч рублей в месяц. Но владелец обещает сделать скидку во время продажи, если быстро достигнет договорённостей с покупателем.
За 1 600 000 рублей в Ростове можно купить сразу два ПВЗ, находящихся в одном здании. Речь идёт о точках Wildberries и Ozon в переулке Обуховском. Продавец оценивает ПВЗ как «не проблемные» и с большим потенциалом. Пункты находятся в центре спального района. Они уже оборудованы всем необходимым, а персонал обучение работе с необходимыми программами.
Всего за полмиллиона в Ростове можно купить пункт выдачи Wildberries в центре города, на улице Советской. Продавец объясняет низкую цену необходимостью скорого отъезда. А потому даже готов поторговаться.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону продают ресторан «Вкусно и точка».