Жители Ростовской области массово распродают пункты выдачи Wildberries

Стоит отметить, что с начала года пункты выдачи значительно подешевели. Если в феврале они стоили в среднем в районе двух миллионов рублей, то теперь их цена составляет около миллиона рублей. Вероятно, это связано с неутихающим разводом владельцев Wildberries Владислава Бакальчука и Татьяны Ким. Бизнесмены с меньшей охотой вкладываются в открытие пунктов выдачи заказов этого маркетплейса, отдавая предпочтение более надёжным площадкам.