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Posted 25 октября, 13:17

Published 25 октября, 13:17

Modified 25 октября, 13:19

Updated 25 октября, 13:19

Жители Ростовской области распродают свои пункты выдачи Wildberries

Жители Ростовской области массово распродают пункты выдачи Wildberries

25 октября 2024, 13:17
Фото: 1MI
Жители Ростовской области распродают свои пункты выдачи Wildberries
Стоимость пунктов выдачи Wildberries достигает полутора миллионов рублей в Ростовской области, объявления об их продаже изучила RostovGazeta.

Стоит отметить, что с начала года пункты выдачи значительно подешевели. Если в феврале они стоили в среднем в районе двух миллионов рублей, то теперь их цена составляет около миллиона рублей. Вероятно, это связано с неутихающим разводом владельцев Wildberries Владислава Бакальчука и Татьяны Ким. Бизнесмены с меньшей охотой вкладываются в открытие пунктов выдачи заказов этого маркетплейса, отдавая предпочтение более надёжным площадкам.

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Один из самых дорогих ПВЗ Wildberries в Ростовской области продают в селе Самарском. Пункт выдачи там оценили в 1 150 000 рублей. Точка работает с начала года, и, по словам продавца, уже даёт неплохую прибыль. Возможно, это связано с тем, что в селе в целом открыто не так много ПВЗ.

В хуторе Лихом Красносулинского продают единственный ПВЗ Wildberries. Его оценили в 1 050 000 рублей. Собственник также утверждает, что он достаточно прибыльный, а аренда помещения для него обходится лишь в восемь тысяч рублей в месяц.

Один из самых дорогих пунктов выдачи в Ростове продают на проспекте Нагибина. Он стоит 1 900 000 рублей. Высокую цену продавец объясняет стабильной работой пункта на протяжении уже двух лет. За ПВЗ нет штрафов и удержаний. Также там работают хорошо обученные сотрудники.

Ещё один ПВЗ Wildberries продают на набережной Ростова. Он стоит 1 100 000 рублей. Точка находится в выгодном месте, рядом с элитными ЖК, вокзалом, офисными зданиями. Продавец заверяет, что покупательская стоимость пункта высокая.

За миллион рублей выставили на продажу пункт выдачи на бульваре Комарова. Продавец объясняет, что ПВЗ отнимает у него время на основной бизнес, а потому он рассчитывает поскорее продать точку. Аренда помещения для него обходится недёшево — в 45 тысяч рублей в месяц. Но владелец обещает сделать скидку во время продажи, если быстро достигнет договорённостей с покупателем.

Жители Ростовской области распродают свои пункты выдачи WildberriesЖители Ростовской области распродают свои пункты выдачи Wildberries
Жители Ростовской области распродают свои пункты выдачи Wildberries. Фото: 1MI
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За 1 600 000 рублей в Ростове можно купить сразу два ПВЗ, находящихся в одном здании. Речь идёт о точках Wildberries и Ozon в переулке Обуховском. Продавец оценивает ПВЗ как «не проблемные» и с большим потенциалом. Пункты находятся в центре спального района. Они уже оборудованы всем необходимым, а персонал обучение работе с необходимыми программами.

Всего за полмиллиона в Ростове можно купить пункт выдачи Wildberries в центре города, на улице Советской. Продавец объясняет низкую цену необходимостью скорого отъезда. А потому даже готов поторговаться.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону продают ресторан «Вкусно и точка».

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