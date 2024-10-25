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Posted 25 октября 2024, 11:18

Published 25 октября 2024, 11:18

Modified 25 октября 2024, 11:20

Updated 25 октября 2024, 11:20

Жители Ростовской области платили за ЖКХ по фейковым квитанциям. Кто их обманул?

Жители Ростовской области платили за ЖКХ по фейковым квитанциям. Кто их обманул?

25 октября 2024, 11:18
Фото: 1MI. Жители Ростовской области платили за ЖКХ по фейковым квитанциям. Кто их обманул?

Жители Ростовской области платили за ЖКХ по фейковым квитанциям

В почтовые ящики жителей Ростовской области кидают поддельные квитанции на оплату ЖКУ, сообщили в правительстве региона.

Некоторые жители ведутся на фейковые квитанции. Внешне они очень похожи на настоящие уведомления об оплате. Из-за этого люди переводят деньги мошенникам. Затем им приходят либо настоящие квитанции, либо долги за неоплату ЖКУ.

Более того, мошенники размещают на некоторых квитанциях QR-код со ссылкой. При переходе на неё на телефон жертвы загружается вредоносная программа. Она даёт злоумышленникам доступ к «Госуслугам» и приложениям банков.

В минЖКХ советуют внимательно изучать квитанцию перед оплатой. Нужно проверить, верно ли указаны собственники жилья, адрес, название управляющей компании. Также сама услуга может быть прописана недостаточно понятно.

В случае возникновения вопросов стоит обратиться в управляющую компанию или к компании-поставщику ресурса.

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Ранее RostovGazeta рассказала, что делать, если пытаются взломать личный кабинет «Госуслуг».

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