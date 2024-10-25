Жители Ростовской области платили за ЖКХ по фейковым квитанциям. Кто их обманул?

Posted 25 октября, 11:18
Published 25 октября, 11:18
Modified 25 октября, 11:20
Updated 25 октября, 11:20
Некоторые жители ведутся на фейковые квитанции. Внешне они очень похожи на настоящие уведомления об оплате. Из-за этого люди переводят деньги мошенникам. Затем им приходят либо настоящие квитанции, либо долги за неоплату ЖКУ.
Более того, мошенники размещают на некоторых квитанциях QR-код со ссылкой. При переходе на неё на телефон жертвы загружается вредоносная программа. Она даёт злоумышленникам доступ к «Госуслугам» и приложениям банков.
В минЖКХ советуют внимательно изучать квитанцию перед оплатой. Нужно проверить, верно ли указаны собственники жилья, адрес, название управляющей компании. Также сама услуга может быть прописана недостаточно понятно.
В случае возникновения вопросов стоит обратиться в управляющую компанию или к компании-поставщику ресурса.