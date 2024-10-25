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Posted 25 октября, 11:55

Published 25 октября, 11:55

Modified 25 октября, 11:57

Updated 25 октября, 11:57

Зоолог Евсюков объяснил, почему снизилась численность тарани в Азовском море

Зоолог Евсюков объяснил, почему тарани становится мало в Азовском море

25 октября 2024, 11:55
Фото: 92.mchs.gov.ru. иллюстрация
Зоолог Евсюков объяснил, почему снизилась численность тарани в Азовском море
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Эксклюзив
Зоолог ДГТУ Александр Евсюков сообщил RostovGazeta, что снижение численности тарани может быть вызвано изменением солености Азовского моря.

Напомним, что в Азовском море вводят запрет на промысловый вылов тарани в 2025 году. Такая мера объясняется резким снижением численности этой рыбы.

Ученые уверены, что популяция тарани, судака и азовских бычков снизилась из-за повышения солености воды.

«Тарань предпочитает воду не очень соленую. И особенно для нереста в устьях рек. А сейчас происходит серьезное осолонение Азовского и Черного морей в связи с тем, что сток становится количественно меньше», — отмечает Александр Евсюков.
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Зоолог добавляет, что еще одной причиной снижения популяции тарани может быть перевылов.

«Когда вылавливают рыбу небольших размеров и много, она не успевает подрасти, не успевает нереститься и восполнить популяцию. Это тоже может привести к снижению численности», — говорит собеседник.
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Также на снижение запасов тарани могли повлиять погодные и биологические особенности. В частности — температура, при которой в воде перестает хватать кислорода.

Тарань — рыба популярная, которая продается на любом рынке в Ростове. Донские жители любят ее жарить, сушить и вялить.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в водоемах Ростовской области снизилась численность раков.

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