Зоолог Евсюков объяснил, почему тарани становится мало в Азовском море

Posted 25 октября, 11:55
Published 25 октября, 11:55
Modified 25 октября, 11:57
Updated 25 октября, 11:57
Напомним, что в Азовском море вводят запрет на промысловый вылов тарани в 2025 году. Такая мера объясняется резким снижением численности этой рыбы.
Ученые уверены, что популяция тарани, судака и азовских бычков снизилась из-за повышения солености воды.
«Тарань предпочитает воду не очень соленую. И особенно для нереста в устьях рек. А сейчас происходит серьезное осолонение Азовского и Черного морей в связи с тем, что сток становится количественно меньше», — отмечает Александр Евсюков.
Зоолог добавляет, что еще одной причиной снижения популяции тарани может быть перевылов.
«Когда вылавливают рыбу небольших размеров и много, она не успевает подрасти, не успевает нереститься и восполнить популяцию. Это тоже может привести к снижению численности», — говорит собеседник.
Также на снижение запасов тарани могли повлиять погодные и биологические особенности. В частности — температура, при которой в воде перестает хватать кислорода.
Тарань — рыба популярная, которая продается на любом рынке в Ростове. Донские жители любят ее жарить, сушить и вялить.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в водоемах Ростовской области снизилась численность раков.