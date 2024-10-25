rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 06:26

Published 25 октября, 06:26

Modified 25 октября, 06:28

Updated 25 октября, 06:28

Зоолог рассказал, почему в водоемах Ростовской области стало так мало раков

Зоолог рассказал, почему в водоемах Ростовской области стало так мало раков

25 октября 2024, 06:26
Фото: wikimedia.org
Зоолог рассказал, почему в водоемах Ростовской области стало так мало раков
Сюжет
Эксклюзив
Снижение численности раков происходит из-за перевылова. Жители Ростовской области привыкли ловить раков в частном порядке, практически бесконтрольно, сообщил RostovGazeta зоолог ДГТУ Александр Евсюков.

Напомним, что в Ростовской области законом запрещено вылавливать в сутки более 30 раков. При этом ловить их можно только раколовкой. Нырять за обитателями водоемов, добывать их голыми руками запрещено. За это грозит штраф, конфискация судна и орудий для вылова.

«Чрезмерный вылов в частном порядке — это и есть одна из самых явных причин снижения численности рака», — отмечает Александр Евсюков.
Стало известно, сколько раков разрешили ловить в Ростовской области
Узнать подробнее

Однако, по словам зоолога, к снижению количества раков в водоемах Ростовской области могут привести целый ряд факторов. В их числе — загрязнение водоемов.

«Например, толстопалый рак, или распространенный в нашем регионе длиннопалый, очень чувствительны к загрязнениям воды. Раки любят чистую воду и более-менее плотный грунт, в котором они роют норы, где живут. Когда дно илистое — раки в нем жить не будут, им неудобно», — уточняет эксперт.
Эколог Зайчиков рассказал, почему в Таганрогском заливе массово гибнет рыба
Узнать подробнее
Немаловажным для раков являются и достаточные объемы воды в водоемах.Немаловажным для раков являются и достаточные объемы воды в водоемах.
Немаловажным для раков являются и достаточные объемы воды в водоемах.. Фото: wikimedia.org

Немаловажным для раков являются и достаточные объемы воды в водоемах.

«Высокая температура, из-за которой нередко гибнет рыба, очень плохо действует и на раков», — добавляет собеседник.

Также, по словам зоолога, у этих обитателей водоемов есть свои заболевания, от которых они гибнут. Например, серьезно подрывает популяцию чума раков.

«Сегодня раков пытаются замещать аквакультурой — есть технологии искусственного выращивания. Но эти технологии не получили массового распространения попросту потому, что это очень дорого», — резюмирует спикер.

Ранее RostovGazeta сообщала, к чему приведет наплевательское отношение к экосистеме донского края.

«Голая земля»: к чему ведет наплевательское отношение к экосистеме Ростовской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Эколог Зайчиков назвал причину массовой гибели рыбы в Ростовской области«Нужно ловить, пока не сдохла»: ростовчан испугала возможная гибель рыбы«В шаге от полупустыни»: ростовский эколог пояснил, чем опасно обмеление реки Дон
#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#Рыба#Раки#Ростов#Штрафы#Живая природа#Аквакультура#Популяция#Загрязнение водоемов#Чума раков#Нарушение законов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика