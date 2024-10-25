Зоолог рассказал, почему в водоемах Ростовской области стало так мало раков

Posted 25 октября, 06:26
Published 25 октября, 06:26
Modified 25 октября, 06:28
Updated 25 октября, 06:28
Напомним, что в Ростовской области законом запрещено вылавливать в сутки более 30 раков. При этом ловить их можно только раколовкой. Нырять за обитателями водоемов, добывать их голыми руками запрещено. За это грозит штраф, конфискация судна и орудий для вылова.
«Чрезмерный вылов в частном порядке — это и есть одна из самых явных причин снижения численности рака», — отмечает Александр Евсюков.
Однако, по словам зоолога, к снижению количества раков в водоемах Ростовской области могут привести целый ряд факторов. В их числе — загрязнение водоемов.
«Например, толстопалый рак, или распространенный в нашем регионе длиннопалый, очень чувствительны к загрязнениям воды. Раки любят чистую воду и более-менее плотный грунт, в котором они роют норы, где живут. Когда дно илистое — раки в нем жить не будут, им неудобно», — уточняет эксперт.
Немаловажным для раков являются и достаточные объемы воды в водоемах.
«Высокая температура, из-за которой нередко гибнет рыба, очень плохо действует и на раков», — добавляет собеседник.
Также, по словам зоолога, у этих обитателей водоемов есть свои заболевания, от которых они гибнут. Например, серьезно подрывает популяцию чума раков.
«Сегодня раков пытаются замещать аквакультурой — есть технологии искусственного выращивания. Но эти технологии не получили массового распространения попросту потому, что это очень дорого», — резюмирует спикер.
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