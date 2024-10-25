Зоолог рассказал, почему в водоемах Ростовской области стало так мало раков

Напомним, что в Ростовской области законом запрещено вылавливать в сутки более 30 раков. При этом ловить их можно только раколовкой. Нырять за обитателями водоемов, добывать их голыми руками запрещено. За это грозит штраф, конфискация судна и орудий для вылова.