Будет видно даже днём: ярчайшую комету смогут увидеть жители Ростовской области

Ранее астроном из Ростова-на-Дону развеял миф о второй Луне, которая появится у Земли на два месяца. Заведующий астрономической обсерваторией парка Горького объяснил, почему астероид нельзя сравнивать с нынешним спутником, и назвал причины, по которым его не видно с нашей планеты.