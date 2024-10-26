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Posted 26 октября, 17:41

Published 26 октября, 17:41

Modified 26 октября, 17:41

Updated 26 октября, 17:41

Яркая комета засияет на небе в Ростовской области 28 октября

Будет видно даже днём: ярчайшую комету смогут увидеть жители Ростовской области

26 октября 2024, 17:41
Фото: pxhere.com
Яркая комета засияет на небе в Ростовской области 28 октября

Яркая комета засияет на небе в Ростовской области 28 октября

Комета C/2024 S1 (ATLAS) будет видна невооруженным глазом уже 28 октября, рассказала РИА Новости астроном Людмила Кошман.

Комета пока видна только из южного полушария Земли и лишь в телескоп. После прохождения ближайшей к Солнцу точки её траектории яркость кометы увеличится. Тогда жители Северного полушария смогут увидеть комету невооружённым глазом.

По словам астронома Людмилы Кошман, 28 октября наблюдать комету можно будет даже при дневном свете.

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Ранее астроном из Ростова-на-Дону развеял миф о второй Луне, которая появится у Земли на два месяца. Заведующий астрономической обсерваторией парка Горького объяснил, почему астероид нельзя сравнивать с нынешним спутником, и назвал причины, по которым его не видно с нашей планеты.

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