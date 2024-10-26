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Posted 26 октября, 10:22

Published 26 октября, 10:22

Modified 26 октября, 10:24

Updated 26 октября, 10:24

Парень скончался на остановке на Северном

«Его трясло»: труп молодого мужчины нашли на остановке в Ростове-на-Дону

26 октября 2024, 10:22
Фото: для иллюстрации. 1MI
Парень скончался на остановке на Северном

Труп молодого мужчины нашли на остановке в Ростове-на-Дону

Парень скончался на остановке на Северном, пишет со слов очевидцев сообщество ВКонтакте «Это Ростов! Новости».

Происшествие случилось утром 26 октября. Тело молодого человека нашли на остановке «Площадь Королёва» в Ростове-на-Дону. На место вызвали полицию.

Что стало причиной внезапной смерти парня, неизвестно. В правоохранительных органах комментариев о случившемся пока не давали.

«Я сегодня шёл на автобус и видел, как он упал и к нему подбежали люди помогать, а его трясло всего», — рассказывает в социальных сетях один из очевидцев происшествия.

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Ранее капитана-механика нашли мёртвым в каюте круизного теплохода в Ростовской области.

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