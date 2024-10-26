«Его трясло»: труп молодого мужчины нашли на остановке в Ростове-на-Дону

Posted 26 октября, 10:22
Published 26 октября, 10:22
Modified 26 октября, 10:24
Updated 26 октября, 10:24
Происшествие случилось утром 26 октября. Тело молодого человека нашли на остановке «Площадь Королёва» в Ростове-на-Дону. На место вызвали полицию.
Что стало причиной внезапной смерти парня, неизвестно. В правоохранительных органах комментариев о случившемся пока не давали.
«Я сегодня шёл на автобус и видел, как он упал и к нему подбежали люди помогать, а его трясло всего», — рассказывает в социальных сетях один из очевидцев происшествия.