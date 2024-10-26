Фотограф из Ростова снял на камеру комету, которую не видели 30 тысяч лет

Posted 26 октября, 08:47
Published 26 октября, 08:47
Modified 26 октября, 08:49
Updated 26 октября, 08:49
Николай Викулов снял комету Цзыньзиньшань-ATLAS в Азовском районе. В этот раз он отправился к границе с Краснодарским краем, подальше от засветки фонарей и многоэтажек. За пару дней таких вылазок эксперт снял сотни снимков, затем выбрал из них самые лучшие и обработал.
— Много материала получилось. Примерно 170 снимков за два дня, — рассказал Николай Викулов RostovGazeta. — Я успел пока просмотреть только часть фото.
На одном из таких кадров видно комету во всем ее великолепии: яркая вспышка, которая приближается к горизонту, огромный хвост — шлейф пыли и газа, который появляется при взаимодействии с Солнцем. И все это — на фоне сказочно звездного неба.
Благоприятные для наблюдения за кометой дни подходят к концу. До 30 октября можно ее увидеть на темном фоне вечернего неба — хвост будет особенно впечатляющим. Он может вытянуться в размере — до 40 спутников (Луны», которые видно с Земли.
Затем яркость космического тела будет падать. В ноябре для наблюдений понадобится уже бинокль, а в декабре ее невозможно будет рассмотреть без мощного телескопа.