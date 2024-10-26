rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября, 08:47

Published 26 октября, 08:47

Modified 26 октября, 08:49

Updated 26 октября, 08:49

Фотограф из Ростова снял на камеру комету, которую не видели 30 тысяч лет

Фотограф из Ростова снял на камеру комету, которую не видели 30 тысяч лет

26 октября 2024, 08:47
Фото: Николай Викулов
Фотограф из Ростова снял на камеру комету, которую не видели 30 тысяч лет
Ростовский фотограф Николай Викулов поделился снимком редчайшей кометы ATLAS, которая появилась в Солнечной системе спустя 30 тысяч лет и больше сюда не вернется. Специалист несколько раз целенаправленно выезжал за город, чтобы поймать в кадр небесную странницу.

Николай Викулов снял комету Цзыньзиньшань-ATLAS в Азовском районе. В этот раз он отправился к границе с Краснодарским краем, подальше от засветки фонарей и многоэтажек. За пару дней таких вылазок эксперт снял сотни снимков, затем выбрал из них самые лучшие и обработал.

— Много материала получилось. Примерно 170 снимков за два дня, — рассказал Николай Викулов RostovGazeta. — Я успел пока просмотреть только часть фото.

На одном из таких кадров видно комету во всем ее великолепии: яркая вспышка, которая приближается к горизонту, огромный хвост — шлейф пыли и газа, который появляется при взаимодействии с Солнцем. И все это — на фоне сказочно звездного неба.

Фотограф из Ростова снял на камеру комету, которую не видели 30 тысяч летФотограф из Ростова снял на камеру комету, которую не видели 30 тысяч лет
Фотограф из Ростова снял на камеру комету, которую не видели 30 тысяч лет. Фото: Николай Викулов
В Ростове в кадр попала комета, которую не видели 30 тысяч лет
Узнать подробнее

Благоприятные для наблюдения за кометой дни подходят к концу. До 30 октября можно ее увидеть на темном фоне вечернего неба — хвост будет особенно впечатляющим. Он может вытянуться в размере — до 40 спутников (Луны», которые видно с Земли.

Затем яркость космического тела будет падать. В ноябре для наблюдений понадобится уже бинокль, а в декабре ее невозможно будет рассмотреть без мощного телескопа.

Читайте также:
Через Ростов в Москву запустили новый двухэтажный поездВ Ростове в кадр попала комета, которую не видели 30 тысяч летМинобороны РФ назвало атаку БПЛА на Ростовскую область террористической
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Азовский район#Краснодарский край#Ростов#Фотография#Солнечная система
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика