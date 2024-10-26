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Posted 26 октября, 06:42

Published 26 октября, 06:42

Modified 26 октября, 06:44

Updated 26 октября, 06:44

Геомагнитная буря накроет Ростовскую область 27 октября

Геомагнитная буря накроет Ростовскую область 27 октября

26 октября 2024, 06:42
Фото: Изображение Midjourney
Геомагнитная буря накроет Ростовскую область 27 октября
Второй подряд магнитный шторм надвигается на Ростовскую область в конце октября. Возмущение магнитосферы Земли увеличится ранним утром 27 числа.

По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитная активность начнет увеличиваться после 03:00. К 06:00 мск она достигнет четырех Кр-единиц. Еще через несколько часов буря усилится до уровня G1, что соответствует пяти единицам глобального планетарного индекса геомагнитной активности.

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В это время метеозависимые люди могут почувствовать недомогание: слабость в теле, головокружение, тошноту. Буря продлится около трех часов, до 09:00 мск. Затем снова пойдет на спад.

Ранее повышенная геомагнитная активность наблюдалась 25 октября. Тогда показатель Кр-индекса тоже составлял около пяти единиц.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Геомагнитная буря#Магнитный шторм#Лаборатория солнечной астрономии
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