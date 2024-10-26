Геомагнитная буря накроет Ростовскую область 27 октября

Posted 26 октября, 06:42
Published 26 октября, 06:42
Modified 26 октября, 06:44
Updated 26 октября, 06:44
По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитная активность начнет увеличиваться после 03:00. К 06:00 мск она достигнет четырех Кр-единиц. Еще через несколько часов буря усилится до уровня G1, что соответствует пяти единицам глобального планетарного индекса геомагнитной активности.
В это время метеозависимые люди могут почувствовать недомогание: слабость в теле, головокружение, тошноту. Буря продлится около трех часов, до 09:00 мск. Затем снова пойдет на спад.
Ранее повышенная геомагнитная активность наблюдалась 25 октября. Тогда показатель Кр-индекса тоже составлял около пяти единиц.