rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября, 08:57

Published 26 октября, 08:57

Modified 26 октября, 08:57

Updated 26 октября, 08:57

В Ростовской области запустили фруктохранилище мощностью до 2,7 тысячи тонн

Гигантское хранилище для фруктов построили в Ростовской области за 200 млн руб

26 октября 2024, 08:57
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области запустили фруктохранилище мощностью до 2,7 тысячи тонн
В Ростовской области запустили фруктохранилище мощностью до 2,7 тысячи тонн, сообщили в правительстве региона.

Хранилище для фруктов возвели в Куйбышевском районе. В муниципалитете оно стало градообразующим. Многие жители района нашли работу на предприятии.

На реализацию проекта потратили 220 миллионов рублей. Всего на предприятии можно хранить 2,7 тысячи тонн фруктов.

Сад с итальянской черешней за 100 млн рублей появится в Ростовской области
Узнать подробнее

Хранилище планируют увеличить. Новые помещения позволят иметь ещё большие запасы фруктовой продукции.

Ранее сообщалось, что крупный аграрный рынок собираются открыть в Ростовской области до конца года. Готовность объекта составляет 95%. Для предпринимателей на рынке создадут больше двух тысяч торговых мест.

Читайте также:
Гигантский распределительный центр за 1 млрд руб построят в Ростовской областиВласти Ростовской области рассказали, что изменилось в осеннем призыве 2024 годаСтало известно, где в Ростове студентам готовы платить зарплату свыше 100 тысяч руб
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Куйбышевский район#Правительство Ростовской области
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика