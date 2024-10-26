Гигантское хранилище для фруктов построили в Ростовской области за 200 млн руб

Posted 26 октября, 08:57
Published 26 октября, 08:57
Modified 26 октября, 08:57
Updated 26 октября, 08:57
Хранилище для фруктов возвели в Куйбышевском районе. В муниципалитете оно стало градообразующим. Многие жители района нашли работу на предприятии.
На реализацию проекта потратили 220 миллионов рублей. Всего на предприятии можно хранить 2,7 тысячи тонн фруктов.
Хранилище планируют увеличить. Новые помещения позволят иметь ещё большие запасы фруктовой продукции.
Ранее сообщалось, что крупный аграрный рынок собираются открыть в Ростовской области до конца года. Готовность объекта составляет 95%. Для предпринимателей на рынке создадут больше двух тысяч торговых мест.