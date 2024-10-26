Итоги субботы: в Таганроге нашли дебошира с гранатой, а в Ростове разводят водителей

Posted 26 октября, 15:34
Published 26 октября, 15:34
Modified 26 октября, 15:34
Updated 26 октября, 15:34
В Таганроге полиция задержала мужчину, напавшего на продуктовый магазин. Грабитель пришёл в торговую точку, взял с полок продукты и решил уйти, не оплатив их. Продавцы попытались остановить вора, но он стал угрожать им предметом, похожим на гранату. Затем мужчина скрылся.
Найти его удалось по горячим следам. Полиция выяснила, что грабитель оказался 56-летним жителем Таганрога. «Граната» на деле представляет собой страйкбольную игрушку.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже. Он заключён под стражу.
Жительница Ростова рассказала RostovGazeta, в какую сумму ей обошлась услуга эвакуатора. Девушка связалась с одной из фирм ночью 25 октября. Компания на своём сайте обещала быстро приехать и «недорого» эвакуировать автомобиль. Услугами эвакуаторщиков часто пользуются автомобилисты, угодившие в ДТП или застрявшие на дороге из-за поломки.
Изначально ростовчанка не уточнила стоимость услуги. При выгрузке машины эвакуаторщик попросил 12 500 рублей. Девушку возмутила такая цена за три километра пути, а также погрузку и выгрузку машины.
«Это было около 23 часов, даже если тариф ночной, это столько никак не может стоить. Может, это уже тариф новогодний? Развод по-ростовски», — делится с RostovGazeta местная жительница.
В самой компании корреспонденту RostovGazeta заявили, что стоимость услуг зависит от модели машины, расстояния эвакуации и времени. Цена только погрузки и выгрузки фиксированная и составляет 3 500 рублей.
В Ростове продолжают прокладывать пути будущего скоростного трамвая. Они пройдут по улице Малиновского, далее через улицы 339-й Стрелковой Дивизии, Зорге и проспект Стачки. После чего пути продолжатся до улицы Тружеников и площади Мичурина.
Портал «Ростовский городской транспорт» пишет, что для возведения путей придётся расширить улицу Зорге и проспект Стачки. Из-за этого проект скоростного трамвая значительно подорожал. В компании-концессионере «Синара» уточнили, что при изначальном расчёте стоимости нельзя было точно сказать, в какую сумму обойдётся расширение улиц. Это стало возможным после проведения инженерных изысканий.