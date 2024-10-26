Итоги субботы: в Таганроге нашли дебошира с гранатой, а в Ростове разводят водителей

В Таганроге полиция задержала мужчину, напавшего на продуктовый магазин. Грабитель пришёл в торговую точку, взял с полок продукты и решил уйти, не оплатив их. Продавцы попытались остановить вора, но он стал угрожать им предметом, похожим на гранату. Затем мужчина скрылся.