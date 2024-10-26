Компания Сурмаляна хочет отсудить у властей Ростова почти 26 млн рублей

Posted 26 октября, 07:01
Published 26 октября, 07:01
Modified 26 октября, 07:01
Updated 26 октября, 07:01
Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит исковое заявление ООО Специализированный застройщик «Галактика» с требованием взыскать с ДИЗО Ростова-на-Дону 25,8 миллиона рублей. Предварительное судебное заседание состоится 17 декабря.
По информации издания «Коммерсантъ», компания ошиблась при расчетах суммы аренды земельного участка и теперь хочет вернуть переплату. Однако департамент отказывается возвращать денежные средства, аргументируя это тем, что сейчас невозможно проверить достоверность расчетов.
Добавим, что генеральным директором ООО «Галактика» является член Региональной контрольной комиссии, предприниматель Арутюн Сурмалян.
До этого агентство в Ростове-на-Дону наказали за музыку недружественных стран в ресторане «Дон-Плазы».