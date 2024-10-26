Компания Сурмаляна хочет отсудить у властей Ростова почти 26 млн рублей

По информации издания «Коммерсантъ», компания ошиблась при расчетах суммы аренды земельного участка и теперь хочет вернуть переплату. Однако департамент отказывается возвращать денежные средства, аргументируя это тем, что сейчас невозможно проверить достоверность расчетов.