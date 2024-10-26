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Posted 26 октября, 07:01

Published 26 октября, 07:01

Modified 26 октября, 07:01

Updated 26 октября, 07:01

Компания бывшего депутата хочет отсудить у властей Ростова более 25 млн рублей

Компания Сурмаляна хочет отсудить у властей Ростова почти 26 млн рублей

26 октября 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney
Компания бывшего депутата хочет отсудить у властей Ростова более 25 млн рублей
ООО «Галактика», принадлежащее Арутюну Сурмаляну подало иск в суд на Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону из-за аренды земельного участка. Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда.

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит исковое заявление ООО Специализированный застройщик «Галактика» с требованием взыскать с ДИЗО Ростова-на-Дону 25,8 миллиона рублей. Предварительное судебное заседание состоится 17 декабря.

По информации издания «Коммерсантъ», компания ошиблась при расчетах суммы аренды земельного участка и теперь хочет вернуть переплату. Однако департамент отказывается возвращать денежные средства, аргументируя это тем, что сейчас невозможно проверить достоверность расчетов.

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Добавим, что генеральным директором ООО «Галактика» является член Региональной контрольной комиссии, предприниматель Арутюн Сурмалян.

До этого агентство в Ростове-на-Дону наказали за музыку недружественных стран в ресторане «Дон-Плазы».

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