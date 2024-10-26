Машина инкассаторов столкнулась с грузовиками и фурой на М-4 в Ростовской области

Posted 26 октября, 05:49
Published 26 октября, 05:49
Modified 26 октября, 05:53
Updated 26 октября, 05:53
Кадрами с места ДТП в Миллеровском районе свидетели поделились в telegram-канале «Ростов Главный». На них видно, что инкассаторский транспорт получил повреждения сразу с двух сторон. Спереди у него разбита фара и капот, сзади — огромная вмятина слева. Рядом стоят грузовики, внешне похожие на военные КамАЗы. Чуть дальше — фура.
Судя по кадрам, больше всех досталось инкассаторской машине. Информацию о пострадавших в этой аварии ГАИ Ростовской области пока не утоняла.
— У инкассаторов машины крепкие, — пишут в комментариях пользователи мессенджера.
— Два дня подряд из Красного Сулина вечером возвращались по М-4. Фуры многие едут по левой. Чтобы обогнать, надо «играть в шашки». Легковые тоже в левом плетутся по 90 километров в час, — рассказали местные жители. — Конечно, будут аварии, если у людей нет понимания, что такое безопасное движение по трассе.
Ранее на трассе Ростов-Азов в массовой аварии пострадали шесть человек, включая троих несовершеннолетних.