Машина инкассаторов столкнулась с грузовиками и фурой на М-4 в Ростовской области

Кадрами с места ДТП в Миллеровском районе свидетели поделились в telegram-канале «Ростов Главный». На них видно, что инкассаторский транспорт получил повреждения сразу с двух сторон. Спереди у него разбита фара и капот, сзади — огромная вмятина слева. Рядом стоят грузовики, внешне похожие на военные КамАЗы. Чуть дальше — фура.