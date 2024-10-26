Массовые перебои в работе ТВ начнутся в Ростовской области в конце октября

Профилактические работы ожидаются 28 октября в городе Шахты. Сигнал может пропадать в период с 10:00 до 16:00 мск. На следующий день, 29 октября, аналогичная ситуация будет в поселке Веселом (Веселовский район). Местные жители не смогут посмотреть телепередачи и послушать ряд радиостанций с 10:00 до 16:00 мск.