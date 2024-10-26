Массовые перебои в работе ТВ начнутся в Ростовской области в конце октября

Posted 26 октября, 06:08
Published 26 октября, 06:08
Modified 26 октября, 06:08
Updated 26 октября, 06:08
Профилактические работы ожидаются 28 октября в городе Шахты. Сигнал может пропадать в период с 10:00 до 16:00 мск. На следующий день, 29 октября, аналогичная ситуация будет в поселке Веселом (Веселовский район). Местные жители не смогут посмотреть телепередачи и послушать ряд радиостанций с 10:00 до 16:00 мск.
В среду, 30 октября, помехи возможны в станице Обливской (Обливский район). Временные неудобства продлятся с 11:00 до 17:00 мск. В это же время перебои телерадиосигнала ожидаются в городе Гуково.
В слободе Родионово-Несветайской (Родионово-Несветайский район) профилактика будет с 10:00 до 16:00 мск 31 октября. А в пятницу, 1 ноября, то же самое ждет жителей хутора Зеленовка (Тарасовский район). Там перебои возникнут с 11:00 до 17:00 мск.
Ранее стало известно, где отключат свет в Ростове-на-Дону в начале недели с 28 октября.