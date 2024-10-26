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Posted 26 октября, 06:08

Published 26 октября, 06:08

Modified 26 октября, 06:08

Updated 26 октября, 06:08

Массовые перебои в работе ТВ начнутся в Ростовской области в конце октября

Массовые перебои в работе ТВ начнутся в Ростовской области в конце октября

26 октября 2024, 06:08
Фото: 1MI
Массовые перебои в работе ТВ начнутся в Ростовской области в конце октября
Радио и ТВ будет работать с перебоями в конце октября в Ростовской области. О возможных помехах сообщает РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).

Профилактические работы ожидаются 28 октября в городе Шахты. Сигнал может пропадать в период с 10:00 до 16:00 мск. На следующий день, 29 октября, аналогичная ситуация будет в поселке Веселом (Веселовский район). Местные жители не смогут посмотреть телепередачи и послушать ряд радиостанций с 10:00 до 16:00 мск.

В среду, 30 октября, помехи возможны в станице Обливской (Обливский район). Временные неудобства продлятся с 11:00 до 17:00 мск. В это же время перебои телерадиосигнала ожидаются в городе Гуково.

Радио и телевидение перестанут работать в Ростовской области
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В слободе Родионово-Несветайской (Родионово-Несветайский район) профилактика будет с 10:00 до 16:00 мск 31 октября. А в пятницу, 1 ноября, то же самое ждет жителей хутора Зеленовка (Тарасовский район). Там перебои возникнут с 11:00 до 17:00 мск.

Ранее стало известно, где отключат свет в Ростове-на-Дону в начале недели с 28 октября.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Гуково#Радио#РТРС#Родионово-Несветайская#ТВ
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