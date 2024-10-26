Многодетных матерей массово отправили на досрочную пенсию в Ростовской области

Posted 26 октября, 09:52
Published 26 октября, 09:52
Modified 26 октября, 09:52
Updated 26 октября, 09:52
В России многодетные мамы могут выйти на пенсию досрочно. С начала года такой возможностью в Ростовской области воспользовались 150 женщин.
Необходимые условия для назначения страховой пенсии по старости — 15 лет рабочего стажа и наличие 28,2 пенсионных коэффициента. При этом к моменту пенсии возраст детей должен быть не меньше восьми лет.
Если у женщины трое детей, досрочно выйти на пенсию она может в 57 лет. Если четверо детей — в 56 лет. При наличии пяти и больше детей, пенсия положена в 50 лет. Правило распространяется также и на усыновленных детей.