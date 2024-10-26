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Posted 26 октября, 09:52

Published 26 октября, 09:52

Modified 26 октября, 09:52

Updated 26 октября, 09:52

В Ростовской области досрочно на пенсию вышли 150 многодетных матерей

Многодетных матерей массово отправили на досрочную пенсию в Ростовской области

26 октября 2024, 09:52
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области досрочно на пенсию вышли 150 многодетных матерей
В Ростовской области досрочно на пенсию вышли 150 многодетных матерей, сообщили в Соцфонде.

В России многодетные мамы могут выйти на пенсию досрочно. С начала года такой возможностью в Ростовской области воспользовались 150 женщин.

Необходимые условия для назначения страховой пенсии по старости — 15 лет рабочего стажа и наличие 28,2 пенсионных коэффициента. При этом к моменту пенсии возраст детей должен быть не меньше восьми лет.

Если у женщины трое детей, досрочно выйти на пенсию она может в 57 лет. Если четверо детей — в 56 лет. При наличии пяти и больше детей, пенсия положена в 50 лет. Правило распространяется также и на усыновленных детей.

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Ранее сообщалось, что отцы в Ростовской области стали массово уходить в декрет.

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