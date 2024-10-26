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Posted 26 октября, 04:05

Published 26 октября, 04:05

Modified 26 октября, 04:05

Updated 26 октября, 04:05

Беспризорные поросята устроили погром в поселке под Ростовом

Настоящие свиньи! Беспризорники устроили погром в поселке под Ростовом

26 октября 2024, 04:05
Фото: Изображение Midjourney
Беспризорные поросята устроили погром в поселке под Ростовом

Беспризорные поросята устроили погром в поселке под Ростовом

В одном из поселков Ростовской области появились беспризорные поросята, которые воруют еду и громят мусорные жбаны, видео с -хулиганами опубликовали очевидцы.

Жители поселка Октябрьский Аксайского района Ростовской области прислали запись телеграм-каналу Don Mash, на которую попали две крупные беспризорные свиньи. Животные гуляли без хозяев возле гаражей, рыли землю и что-то жевали.

Сообщается, что поросята бегают по поселку уже какое-то время, они устроили настоящий беспорядок, воровали еду, переворачивали мусорные баки и поедали все грецкие орехи на своем пути.

Впрочем, животные пропали также внезапно, как и появились. Очевидцы настойчиво просят хозяев следить за своей живностью.

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Жители Ростовской области не видят проблемы в ситуации, которую можно легко решить: «Живой шашлык бегает, а люди не довольны».

«Видимо нашли, раз пропали», — шутит пользователь.

Напомним, что около года назад три диких кабана устроили настоящий погром в Ростове-на-Дону. Один из них пытался вломиться в музей «Россия — моя история».

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