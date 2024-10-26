Настоящие свиньи! Беспризорники устроили погром в поселке под Ростовом

Posted 26 октября, 04:05
Published 26 октября, 04:05
Modified 26 октября, 04:05
Updated 26 октября, 04:05
Жители поселка Октябрьский Аксайского района Ростовской области прислали запись телеграм-каналу Don Mash, на которую попали две крупные беспризорные свиньи. Животные гуляли без хозяев возле гаражей, рыли землю и что-то жевали.
Сообщается, что поросята бегают по поселку уже какое-то время, они устроили настоящий беспорядок, воровали еду, переворачивали мусорные баки и поедали все грецкие орехи на своем пути.
Впрочем, животные пропали также внезапно, как и появились. Очевидцы настойчиво просят хозяев следить за своей живностью.
Жители Ростовской области не видят проблемы в ситуации, которую можно легко решить: «Живой шашлык бегает, а люди не довольны».
«Видимо нашли, раз пропали», — шутит пользователь.
Напомним, что около года назад три диких кабана устроили настоящий погром в Ростове-на-Дону. Один из них пытался вломиться в музей «Россия — моя история».