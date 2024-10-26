Онкодиспансер в Ростовской области массово закупает лекарства от рака груди

Posted 26 октября, 11:35
Published 26 октября, 11:35
Modified 26 октября, 11:36
Updated 26 октября, 11:36
Медицинское учреждение ищет поставщика медикамента от рака груди. Всего закупят чуть больше 21 тысяч штук препарата «Пертузумаб» в дозировке 420 мг/14 мл*. На это готовы потратить 249 миллионов рублей.
«Пертузумаб» используют для приготовления инфузий в борьбе с раком молочной железы. Онкодиспансер в документах к закупке указывает, что срок годности лекарства должен составлять не менее 12 месяцев.
Поставщика препарата выберут 1 ноября. Контракт с ним рассчитан до конца декабря этого года.