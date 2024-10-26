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Posted 26 октября, 11:35

Published 26 октября, 11:35

Modified 26 октября, 11:36

Updated 26 октября, 11:36

Онкодиспансер в Ростовской области закупает несколько тысяч упаковок препарата «Пертузумаб»

Онкодиспансер в Ростовской области массово закупает лекарства от рака груди

26 октября 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney
Онкодиспансер в Ростовской области закупает несколько тысяч упаковок препарата «Пертузумаб»
Онкодиспансер в Ростовской области закупает несколько тысяч упаковок препарата «Пертузумаб», сообщается на портале госзакупок.

Медицинское учреждение ищет поставщика медикамента от рака груди. Всего закупят чуть больше 21 тысяч штук препарата «Пертузумаб» в дозировке 420 мг/14 мл*. На это готовы потратить 249 миллионов рублей.

«Пертузумаб» используют для приготовления инфузий в борьбе с раком молочной железы. Онкодиспансер в документах к закупке указывает, что срок годности лекарства должен составлять не менее 12 месяцев.

Поставщика препарата выберут 1 ноября. Контракт с ним рассчитан до конца декабря этого года.

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Ранее Росздравнадзор в Ростовской области высказался о возможном дефиците антибиотиков.

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