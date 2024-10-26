Подросток погиб, сорвавшись с высотки на Северном в Ростове

Posted 26 октября, 14:35
Published 26 октября, 14:35
Modified 26 октября, 14:36
Updated 26 октября, 14:36
Происшествие случилось днём 26 октября. 16-летний подросток сорвался с высотки на улице Венеры, 23. Тело мальчика нашли прохожие. На место вызвали полицию и скорую.
Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. В правоохранительных органах официальных комментариев о случившемся пока не давали.
Ранее две девочки подросткового возраста упали с балкона многоэтажки на улице Тельмана. Тела школьниц нашли в палисаднике рядом с домом. Девочки специально пришли в здание. Главной версией трагедии остаётся суицид.