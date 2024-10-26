rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября, 14:35

Published 26 октября, 14:35

Modified 26 октября, 14:36

Updated 26 октября, 14:36

Юноша скончался в Ростове после падения из многоэтажного дома

Подросток погиб, сорвавшись с высотки на Северном в Ростове

26 октября 2024, 14:35
Фото: для иллюстрации. 1MI
Юноша скончался в Ростове после падения из многоэтажного дома
Юноша скончался в Ростове после падения из многоэтажного дома, сообщает со ссылкой на очевидцев сообщество ВКонтакте «Это Ростов! Новости».

Происшествие случилось днём 26 октября. 16-летний подросток сорвался с высотки на улице Венеры, 23. Тело мальчика нашли прохожие. На место вызвали полицию и скорую.

«Его трясло»: труп молодого мужчины нашли на остановке в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. В правоохранительных органах официальных комментариев о случившемся пока не давали.

Ранее две девочки подросткового возраста упали с балкона многоэтажки на улице Тельмана. Тела школьниц нашли в палисаднике рядом с домом. Девочки специально пришли в здание. Главной версией трагедии остаётся суицид.

Читайте также:
В Ростове экстренно эвакуировали посетителей ТЦ «Горизонт». Что там произошло?Экскаватором разносят уникальный исторический некрополь в центре Ростова-на-ДонуДавали два куска хлеба и чай: люди рассказали, как выживали на рабской ферме на Дону
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#18+#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика