Экстремальное потепление: какой будет погода в последние дни октября в Ростове

Posted 26 октября, 18:20
Published 26 октября, 18:20
Modified 26 октября, 18:27
Updated 26 октября, 18:27
До начала ноября в Ростове прекратятся дожди. Но небо останется облачным. Из-за перепадов температур утром и вечером в городе возможен сильный туман.
Температура воздуха днём в среднем составит +14 градусов. В отдельные дни прогнозируют потепление до +17 градусов. Вечером будет холодать до +9 — +11 градусов.
С началом ноября в Ростове наступит сезон дождей. В городе похолодает до +10 градусов днём и +4 градусов в вечерние часы. Также возможно усиление порывов ветра.
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