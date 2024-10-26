rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября, 18:20

Published 26 октября, 18:20

Modified 26 октября, 18:27

Updated 26 октября, 18:27

Сухо и тепло будет в Ростове-на-Дону в конце октября

Экстремальное потепление: какой будет погода в последние дни октября в Ростове

26 октября 2024, 18:20
Фото: pxhere.com
Сухо и тепло будет в Ростове-на-Дону в конце октября

Резкое потепление до +17 обрушится на Ростов в последние дни октября

Сухо и тепло будет в Ростове-на-Дону в конце октября, следует из прогнозов синоптиков.

До начала ноября в Ростове прекратятся дожди. Но небо останется облачным. Из-за перепадов температур утром и вечером в городе возможен сильный туман.

Как будто в дыму: водителей предупредили о смертельной опасности на донских трассах
Узнать подробнее

Температура воздуха днём в среднем составит +14 градусов. В отдельные дни прогнозируют потепление до +17 градусов. Вечером будет холодать до +9 — +11 градусов.

С началом ноября в Ростове наступит сезон дождей. В городе похолодает до +10 градусов днём и +4 градусов в вечерние часы. Также возможно усиление порывов ветра.

Читайте подробный прогноз погоды от RostovGazeta на весь ноябрь в Ростовской области.

Читайте также:
Пострадали дети: подробности жесткого ДТП с микроавтобусом на трассе Ростов-АзовОбщественник предупредил ростовчан о росте цен на холодильники и кондиционерыТуристы массово приедут в Ростов-на-Дону на всю зиму
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика