Сотни домов в Ростове оставят без электричества с 28 октября

На час дольше, с 09:00 до 18:00 мск электричества не будет на улице Кумженской, 1-71, 2-74, Береговой, 2, 2А, 2В и на проспекте 40-летия Победы, 53Ж, 63/5, 63/6, А, 63/7, Б, 63/8 А, Б, В, Г, Д, 63/9, 63/10, 65/10, 65/6, 65/13, 65/14, 65/7, 69/6. В это же время лампочки погаснут в домах № 20 на улице 2-й Причальной, № 8-18, 3-9 на 4-й Причальной и № 11 и 34 на 5-й Причальной, в садовых товариществах «Рыбник», «Кумженское», СНТ «Донстрой» и в ООО «имени Мирошниченко».