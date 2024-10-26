Сотни домов в Ростове оставят без электричества с 28 октября

Posted 26 октября, 05:20
Published 26 октября, 05:20
Modified 26 октября, 05:22
Updated 26 октября, 05:22
С 09:00 до 17:00 мск 28 октября останутся без света жители домов, расположенных на улице Белорусской, 108-114, Вятской, 58-64, Украинской, 74-86, а также в переулках Клязьминском, 35-77, 36-72, Иртышском, 97-117, 98-120, Пронском, 85-105, 78-98 и Свирском, 73-93, 78-98.
На час дольше, с 09:00 до 18:00 мск электричества не будет на улице Кумженской, 1-71, 2-74, Береговой, 2, 2А, 2В и на проспекте 40-летия Победы, 53Ж, 63/5, 63/6, А, 63/7, Б, 63/8 А, Б, В, Г, Д, 63/9, 63/10, 65/10, 65/6, 65/13, 65/14, 65/7, 69/6. В это же время лампочки погаснут в домах № 20 на улице 2-й Причальной, № 8-18, 3-9 на 4-й Причальной и № 11 и 34 на 5-й Причальной, в садовых товариществах «Рыбник», «Кумженское», СНТ «Донстрой» и в ООО «имени Мирошниченко».
На шесть часов, с 09:00 до 12:00 мск и с 13:00 до 16:00 мск энергоснабжение приостановят на улице Малиновского, 38/29, 25, 27, 27/1, 27А, 27Б на Жмайлова и на проспекте Стачки, 228, 232, 232/34, 226. Только с 09:00 до 12:00 мск света не будет на Малиновского, 40 и на Стачки, 240.
На следующий день, 29 октября, с самого утра обесточат улицу Горсоветскую (дома № 1-45, 2-30), Вяземцева (№ 35-57, 56-76), Кадровую (№ 1-71, 2-92), Новгородскую (№ 1-25, 2-30), Пулковскую (№ 1-73, 2-78), Сквозную (№ 1-87, 2-84), Гранитную (№ 1-25, 2-28), Новгородскую (№ 27-79, 32-74), Керамическую (№ 1-13, 2-14), и Коммунаров (№ 70). Там электричества не будет с 09:00 до 17:00 мск.
В это же время без света останутся жители домов № 16-24, 17-21 в переулке Крымском, № 26-34, 27-31 в Тихорецком, № 16-34, 15-35 в Геленджикском, № 31-33 в Новороссийском, № 1-11, 2-10 в Суздальском, № 1 в Дзержинского, № 1-19, 2-18 в Кафельном, № 1-37, 2-26 в Паровозном, № 1-19, 2-22 в Поворотном и № 98 в Соборном.
Аналогичная ситуация будет и в Нахичевани: на улице Мурлычева, 53-69, 46-64; Налбандяна, 69-79, 60-70; 14-й линии, 9-27, 18-34; 12-й линии, 33-49, 38-56; 10-й линии, 37-83, 40-88; 8-й линии, 55-77, 56-80; Ченцова, 82-88.
С 09:00 до 12:00 мск и с 13:00 до 16:00 мск снова отключат электричество на улице Жмайлова (№ 17, 17/1, 19, 19/1) и на проспекте Стачки (№ 212, 216, 218). На Стачки, 222А лампочки погаснут только с 09:00 до 12:00 мск.
На улице Камышинской, 1-31, 2-32; Кузнечной, 1-47, 8-52; Магнитогорской, 1, 3/28, 4-34; Циолковского, 11-41; Портовой, 543; в переулке Пржевальского, 9-23, 10-28; Урицкого, 41-63 света не будет с 09:00 до 18:00 мск.
Дольше всего массовые отключения продлятся на улице Чемордачка, 6, 9, 11-15, 23/72, 50, 69-75, 79, 93, 95, 103, 103А, 111, 113; Левобережной, 8А, 8В, 10А, 12-22, 45-47, 60-76, 63А, 65, 72, 73-85, 80/83, 84/87, 90/115, 92, 94/119, 103-115, 94/119, 119, 141, 143, 145, 147, 151, 153; в кафе «Дон» и «Уикенд», б/о «Химик». Эти объекты и дома обесточат с 09:00 до 21:00 мск.
Ранее массовые отключения света в Ростове проводили 23–25 октября.