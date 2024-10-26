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Posted 26 октября, 07:41

Published 26 октября, 07:41

Modified 26 октября, 07:42

Updated 26 октября, 07:42

За год работодатели в Ростове стали предлагать работу студентам на 46% чаще

Стало известно, где в Ростове студентам готовы платить зарплату свыше 100 тысяч руб

26 октября 2024, 07:41
Фото: pxhere.com
За год работодатели в Ростове стали предлагать работу студентам на 46% чаще

Работодатели массово набирают студентов в Ростове, обещая зарплату в 100 тыс руб

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За год работодатели в Ростове стали предлагать работу студентам на 46% чаще, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Выросла на 47% год к году и предлагаемая студентам зарплата. В средней она составляет 63 тысячи рублей в месяц при полном рабочем дне.

Лидером по росту спроса работодателей стала профессия продавца-консультанта. За год компании в 2,4 раза чаще (+142%) добавляли в вакансии на эту позицию пометку о том, что работа подходит студентам. Средняя зарплата продавца-консультанта в Ростове составляет около 70 тысяч рублей в месяц.

Также в два раза чаще стали брать студентов на должность менеджера по работе с клиентами. Ему готовы платить в среднем 73 тысячи рублей ежемесячно. Замыкает тройку лидеров по росту спроса вакансия менеджера по продажам. Студент на этой должности может заработать около 78 тысяч рублей.

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При этом самые большие доходы студенты могут получить, работая в Ростове риелторами. Зарплата такого специалиста в месяц превышает 100 тысяч рублей. Большие доходы обещают и представителям рабочих профессий: сварщику и монтажнику. Они зарабатывают около 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что зарплаты в сельском хозяйстве в Ростовской области подскочили выше 80 тысяч рублей.

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