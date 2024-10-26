Стало известно, где в Ростове студентам готовы платить зарплату свыше 100 тысяч руб

Posted 26 октября, 07:41
Published 26 октября, 07:41
Modified 26 октября, 07:42
Updated 26 октября, 07:42
Выросла на 47% год к году и предлагаемая студентам зарплата. В средней она составляет 63 тысячи рублей в месяц при полном рабочем дне.
Лидером по росту спроса работодателей стала профессия продавца-консультанта. За год компании в 2,4 раза чаще (+142%) добавляли в вакансии на эту позицию пометку о том, что работа подходит студентам. Средняя зарплата продавца-консультанта в Ростове составляет около 70 тысяч рублей в месяц.
Также в два раза чаще стали брать студентов на должность менеджера по работе с клиентами. Ему готовы платить в среднем 73 тысячи рублей ежемесячно. Замыкает тройку лидеров по росту спроса вакансия менеджера по продажам. Студент на этой должности может заработать около 78 тысяч рублей.
При этом самые большие доходы студенты могут получить, работая в Ростове риелторами. Зарплата такого специалиста в месяц превышает 100 тысяч рублей. Большие доходы обещают и представителям рабочих профессий: сварщику и монтажнику. Они зарабатывают около 100 тысяч рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что зарплаты в сельском хозяйстве в Ростовской области подскочили выше 80 тысяч рублей.