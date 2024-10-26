Стало известно, где в Ростове студентам готовы платить зарплату свыше 100 тысяч руб

Также в два раза чаще стали брать студентов на должность менеджера по работе с клиентами. Ему готовы платить в среднем 73 тысячи рублей ежемесячно. Замыкает тройку лидеров по росту спроса вакансия менеджера по продажам. Студент на этой должности может заработать около 78 тысяч рублей.