«Ударил головой о машину»: водители устроили драку в центре Ростова

Posted 26 октября, 17:01
Published 26 октября, 17:01
Modified 26 октября, 17:02
Updated 26 октября, 17:02
Происшествие случилось вечером 26 октября. Водитель иномарки вышел из авто и напал с кулаками на водителя грузовика из-за его «неправильной езды». В какой-момент владелец иномарки ударил оппонента головой о машину. Другие автомобилисты и прохожие в драку не вмешивались.
Чем закончилась потасовка, неизвестно.
В полиции города комментариев об инциденте не давали.
Ранее в Ростове-на-Дону на Левенцовке избили заступившегося за девушек парня. После избиения его оставили лежать на асфальте.