«Ударил головой о машину»: водители устроили драку в центре Ростова

Происшествие случилось вечером 26 октября. Водитель иномарки вышел из авто и напал с кулаками на водителя грузовика из-за его «неправильной езды». В какой-момент владелец иномарки ударил оппонента головой о машину. Другие автомобилисты и прохожие в драку не вмешивались.