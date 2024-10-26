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Posted 26 октября, 17:01

Published 26 октября, 17:01

Modified 26 октября, 17:02

Updated 26 октября, 17:02

Водители подрались в Ростове-на-Дону на пересечении Кировского проспекта и Большой Садовой улицы

«Ударил головой о машину»: водители устроили драку в центре Ростова

26 октября 2024, 17:01
Фото: для иллюстрации. 1MI
Водители подрались в Ростове-на-Дону на пересечении Кировского проспекта и Большой Садовой улицы

Автомобилисты устроили драку прямо на проезжей части в центре Ростова

Водители подрались в Ростове-на-Дону на пересечении Кировского проспекта и Большой Садовой улицы, кадрами с места событий делятся в соцсетях.

Происшествие случилось вечером 26 октября. Водитель иномарки вышел из авто и напал с кулаками на водителя грузовика из-за его «неправильной езды». В какой-момент владелец иномарки ударил оппонента головой о машину. Другие автомобилисты и прохожие в драку не вмешивались.

Чем закончилась потасовка, неизвестно.

В полиции города комментариев об инциденте не давали.

Ранее в Ростове-на-Дону на Левенцовке избили заступившегося за девушек парня. После избиения его оставили лежать на асфальте.

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