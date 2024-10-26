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Posted 26 октября, 09:29

Published 26 октября, 09:29

Modified 26 октября, 09:30

Updated 26 октября, 09:30

В Ростове появятся новые обособленные трамвайные пути от улицы Малиновского до площади Мичурина

Улицу Зорге расширят в Ростове для строительства трамвайных путей

26 октября 2024, 09:29
Фото: 1MI
В Ростове появятся новые обособленные трамвайные пути от улицы Малиновского до площади Мичурина
В Ростове появятся новые обособленные трамвайные пути от улицы Малиновского до площади Мичурина, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Пути скоростного трамвая начнутся на улице Малиновского и пройдут далее через улицы 339-й Стрелковой Дивизии, Зорге и проспект Стачки. После этого они продолжатся до улицы Тружеников и площади Мичурина.

Для возведения путей придётся расширить улицу Зорге и проспект Стачки. Из-за этого проект скоростного трамвая значительно подорожал. В компании-концессионере «Синара» уточнили, что при изначальном расчёте стоимости нельзя было точно сказать, в какую сумму обойдётся расширение улиц. Это стало возможным после проведения инженерных изысканий.

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Ранее жители Левенцовки в Ростове выступили против строительства линии трамвая.

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