Улицу Зорге расширят в Ростове для строительства трамвайных путей

Для возведения путей придётся расширить улицу Зорге и проспект Стачки. Из-за этого проект скоростного трамвая значительно подорожал. В компании-концессионере «Синара» уточнили, что при изначальном расчёте стоимости нельзя было точно сказать, в какую сумму обойдётся расширение улиц. Это стало возможным после проведения инженерных изысканий.