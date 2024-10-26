Улицу Зорге расширят в Ростове для строительства трамвайных путей

Posted 26 октября, 09:29
Published 26 октября, 09:29
Modified 26 октября, 09:30
Updated 26 октября, 09:30
Пути скоростного трамвая начнутся на улице Малиновского и пройдут далее через улицы 339-й Стрелковой Дивизии, Зорге и проспект Стачки. После этого они продолжатся до улицы Тружеников и площади Мичурина.
Для возведения путей придётся расширить улицу Зорге и проспект Стачки. Из-за этого проект скоростного трамвая значительно подорожал. В компании-концессионере «Синара» уточнили, что при изначальном расчёте стоимости нельзя было точно сказать, в какую сумму обойдётся расширение улиц. Это стало возможным после проведения инженерных изысканий.