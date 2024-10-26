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Posted 26 октября, 10:55

Published 26 октября, 10:55

Modified 26 октября, 18:45

Updated 26 октября, 18:45

Больше 12 тысяч рублей попросила фирма в Ростове за эвакуацию автомобиля

По запредельным ценам: ростовчанка пожаловалась на обман эвакуаторщиков автомобиля

26 октября 2024, 10:55
Фото: для иллюстрации. 1MI
Больше 12 тысяч рублей попросила фирма в Ростове за эвакуацию автомобиля

Водитель пожаловалась на обман эвакуаторщиков автомобиля в Ростове

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Больше 12 тысяч рублей попросила фирма в Ростове за эвакуацию автомобиля, подробностями истории с RostovGazeta поделилась местная жительница по имени Тина.

Девушка рассказала, что поздно ночью 25 октября решила воспользоваться услугами эвакуатора. Фирма на своём сайте обещала оперативно приехать и «недорого» эвакуировать автомобиль. Услугами подобных компаний часто пользуются автомобилисты, попавшие в ДТП или застрявшие на дороге из-за поломки.

Изначально ростовчанка не уточнила стоимость услуги. При выгрузке машины эвакуаторщик попросил 12 500 рублей.

«При том, что мы проехали три километра и услуга погрузки и выгрузки. Очень удивил тариф. Это было около 23 часов, даже если тариф ночной, это столько никак не может стоить. Может, это уже тариф новогодний? Развод по-ростовски», — делится с RostovGazeta местная жительница.
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В самой компании корреспонденту RostovGazeta заявили, что стоимость услуг зависит от модели машины, расстояния эвакуации и времени. Цена только погрузки и выгрузки фиксированная и составляет 3 500 рублей.

Ранее сообщалось, что с нового года в Ростовской области подорожает техосмотр автомобилей.

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