По запредельным ценам: ростовчанка пожаловалась на обман эвакуаторщиков автомобиля

Posted 26 октября, 10:55
Published 26 октября, 10:55
Modified 26 октября, 18:45
Updated 26 октября, 18:45
Девушка рассказала, что поздно ночью 25 октября решила воспользоваться услугами эвакуатора. Фирма на своём сайте обещала оперативно приехать и «недорого» эвакуировать автомобиль. Услугами подобных компаний часто пользуются автомобилисты, попавшие в ДТП или застрявшие на дороге из-за поломки.
Изначально ростовчанка не уточнила стоимость услуги. При выгрузке машины эвакуаторщик попросил 12 500 рублей.
«При том, что мы проехали три километра и услуга погрузки и выгрузки. Очень удивил тариф. Это было около 23 часов, даже если тариф ночной, это столько никак не может стоить. Может, это уже тариф новогодний? Развод по-ростовски», — делится с RostovGazeta местная жительница.
В самой компании корреспонденту RostovGazeta заявили, что стоимость услуг зависит от модели машины, расстояния эвакуации и времени. Цена только погрузки и выгрузки фиксированная и составляет 3 500 рублей.
Ранее сообщалось, что с нового года в Ростовской области подорожает техосмотр автомобилей.