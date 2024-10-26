В донской столице стартовал форум программных разработчиков «Хакатон Осень 2024»

Ростовский «Хакатон» давно зарекомендовал себя как одно из самых качественных и системных событий в айти-индустрии. Как отмечает Алексей Логвиненко, за время проведения Форума в нашем городе достигнут очень высокий уровень цифровизации экономики, а регулярное проведение мероприятия выявило сотни перспективных молодых специалистов айти-сферы. Все участники «Хакатона» получат мощную мотивацию для дальнейшего профессионального и личностного роста, заведут полезные рабочие и дружеские контакты.