В донской столице стартовал форум программных разработчиков «Хакатон Осень 2024»

Posted 26 октября, 09:08
Published 26 октября, 09:08
Modified 26 октября, 09:10
Updated 26 октября, 09:10
Более тысячи школьников и студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Татарстана, Липецкой, Свердловской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского и Краснодарского краев собрались в донской столице, чтобы принять участие, а самом масштабном 48-часовом форуме, которое проходит в ДГТУ при поддержке Администрации города Ростова-на-Дону.
Ростовский «Хакатон» давно зарекомендовал себя как одно из самых качественных и системных событий в айти-индустрии. Как отмечает Алексей Логвиненко, за время проведения Форума в нашем городе достигнут очень высокий уровень цифровизации экономики, а регулярное проведение мероприятия выявило сотни перспективных молодых специалистов айти-сферы. Все участники «Хакатона» получат мощную мотивацию для дальнейшего профессионального и личностного роста, заведут полезные рабочие и дружеские контакты.
На «Хакатон Осень 2024» зарегистрировалось более 200 команд со всей России. Призовой фонд составляет 1 миллион рублей. Участникам форума предстоит решить 11 инженерных заданий от различных компаний, если решение этих кейсов от партнеров мероприятия будет инновационным, то компании их применят на практике, а лучшие команды пригласят на стажировку.
Тематика форума разнообразна. Это и машинное обучение, и виртуализация, и разработка интерфейсов.
— Для студентов участие в Форуме — это реальный опыт. Здесь они могут не просто продемонстрировать свои профессиональные навыки, но и получить работу в крупных айти-компаниях, — подчеркнул Алексей Логвиненко. — Желаю всем ребятам успехов в честной борьбе и достойных результатов!
Добавим, что «Хакатон Осень 2024» является ключевым пунктом деловой программы осенней серии айти-событий, проходящих в Ростове-на-Дону. Организаторами марафона по традиции выступают министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, администрация и управление по молодежной политике города Ростова-на-Дону, Донской государственный технический университет.