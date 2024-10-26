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Posted 26 октября, 08:16

Published 26 октября, 08:16

Modified 26 октября, 08:18

Updated 26 октября, 08:18

На выходных в Ростовской области похолодает до +8 градусов

В «Фобосе» рассказали, когда дожди перестанут заливать Ростовскую область

26 октября 2024, 08:16
Фото: pxhere.com
На выходных в Ростовской области похолодает до +8 градусов
На выходных в Ростовской области похолодает до +8 градусов, сообщили в Центре погоды «Фобос».

Из-за атмосферного фронта на юге России в субботу пройдут небольшие дожди. Осадки прекратятся в воскресенье под влиянием антициклона.

Несмотря на то, что тучи рассеются, температура воздуха останется низкой. В Ростовской области на выходных прогнозируют +8 — +13 градусов. Для сравнения — соседнем Краснодарском крае будет чуть теплее. Там столбики термометров поднимутся до +11 — +16 градусов.

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Ранее сообщалось, что морозы до -5 градусов ударят в Ростовской области. Сильного похолодания стоит ждать на севере региона.

Читайте также прогноз погоды на весь ноябрь в Ростовской области.

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