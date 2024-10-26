В «Фобосе» рассказали, когда дожди перестанут заливать Ростовскую область

Несмотря на то, что тучи рассеются, температура воздуха останется низкой. В Ростовской области на выходных прогнозируют +8 — +13 градусов. Для сравнения — соседнем Краснодарском крае будет чуть теплее. Там столбики термометров поднимутся до +11 — +16 градусов.