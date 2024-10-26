В «Фобосе» рассказали, когда дожди перестанут заливать Ростовскую область

Posted 26 октября, 08:16
Published 26 октября, 08:16
Modified 26 октября, 08:18
Updated 26 октября, 08:18
Из-за атмосферного фронта на юге России в субботу пройдут небольшие дожди. Осадки прекратятся в воскресенье под влиянием антициклона.
Несмотря на то, что тучи рассеются, температура воздуха останется низкой. В Ростовской области на выходных прогнозируют +8 — +13 градусов. Для сравнения — соседнем Краснодарском крае будет чуть теплее. Там столбики термометров поднимутся до +11 — +16 градусов.
Ранее сообщалось, что морозы до -5 градусов ударят в Ростовской области. Сильного похолодания стоит ждать на севере региона.
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