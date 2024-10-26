В Ростове стартовал Всероссийский турнир по быстрым шахматам

На Дону, как и в Чеченской Республике, шахматы — на особом счету. На протяжении 10 лет с 2012 по 2022 на донской земле реализовывался уникальный проект «Всеобуч по шахматам». Благодаря этой инициативе играть в шахматы научились более 300 тысяч детей. А участие в таких турнирах, как «РАПИД Гран-При России», позволяют воспитанникам шахматных школ не только демонстрировать, но и постоянно оттачивать свое мастерство.