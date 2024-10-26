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Posted 26 октября, 14:40

Published 26 октября, 14:40

Modified 26 октября, 14:42

Updated 26 октября, 14:42

В Ростове стартовал Всероссийский турнир по быстрым шахматам

В Ростове стартовал Всероссийский турнир по быстрым шахматам

26 октября 2024, 14:40
Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
26 октября в донской столице стартовал Всероссийский турнир по быстрым шахматам этапа «РАПИД Гран-При России» в память первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-хаджи Кадырова.

На открытии турнира присутствовали министр по физкультуре и спорту региона Самвел Аракелян, представитель главы Чеченской Республики Руслан Гончаев, министр Чеченской Республики по национальной политике, печати и информации Ахмед Дудаев и президент донской федерации шахмат Арутюн Сурмалян. Присоединился к открытию шахматных соревнований и глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

В этом ежегодном турнире, который проходит при поддержке общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России», принимают участие самые талантливые шахматисты, причем их география не ограничивается Южным и Северо-Кавказским федеральными округами.

Помимо шахматистов из Ростовской области, Чеченской Республики, Дагестана, Северной Осетии-Алании и Краснодарского края, за звание лучших будут бороться гроссмейстеры из Республики Крым, Волгоградской и Воронежской областей, Москвы, а также новых территорий, включая ДНР, ЛНР и Запорожскую область.

Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

Как отметил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, турнир памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, проводится уже более 10 лет подряд.

— Донская столица выбрана для проведения турнира неспроста. Шахматная школа Ростова-на-Дону и нашего региона воспитали не одно поколение сильнейших игроков. Многие спортсмены прославили Ростов не просто на всероссийском, а на международном уровнях, — сказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации города добавил, что помимо этого, донская столица обладает мощным тренерским составом по шахматам. И именно победы выдающихся шахматистов дают импульс для активного развития шахматного движения не только в нашем городе, но и во всем регионе.

Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

На Дону, как и в Чеченской Республике, шахматы — на особом счету. На протяжении 10 лет с 2012 по 2022 на донской земле реализовывался уникальный проект «Всеобуч по шахматам». Благодаря этой инициативе играть в шахматы научились более 300 тысяч детей. А участие в таких турнирах, как «РАПИД Гран-При России», позволяют воспитанникам шахматных школ не только демонстрировать, но и постоянно оттачивать свое мастерство.

Ключевой особенностью быстрых шахмат, он же рапид является факт уменьшения времени, которое затрачивается на одну партию. Как правило, в рапиде шахматная партия длится больше 10 минут, но меньше 1 часа.

— Быстрые шахматы требуют от игроков не только наибольшей концентрации внимания, но и быстроты реакции, — пояснил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. — Уверен, что двухдневный турнир подарит всем массу ярких впечатлений. Желаю участникам удачи, а болельщикам — веры в своих героев! Пусть победит сильнейший!

Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

 

Добавим, что Всероссийский турнир по быстрым шахматам этапа «РАПИД Гран-При России» проходят в конгресс-Отеле «Дон-Плаза». Гарантированный призовой фонд составляет 500 тысяч рублей, где 300 тысяч обеспечивает Представительство Главы Чеченской Республики в Ростовской области и 200 тысяч выделяет федерация шахмат России. Средства будут распределены между победителями турнира в соответствии с возрастными группами и другими критериями.

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