Власти окончательно определились с идеей строительства АЭС в Новочеркасске

Posted 26 октября, 16:19
Published 26 октября, 16:19
Modified 26 октября, 16:19
Updated 26 октября, 16:19
В Новочеркасске решили не строить атомную электростанцию. Инициативу её строительства убрали из генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2042 года.
До этого указывалось, что в Новочеркасске может появиться два атомных реактора мощностью 2400 МВт.
В Ростовской области функционирует пока одна АЭС. Она находится в Волгодонске и имеет мощность больше четырёх тысяч МВт.
О том, что в городе не будут строить АЭС сообщали и в администрации Новочеркасска. Местный глава Юрий Лысенко отметил, что в городе и в его окрестностях даже нет подходящей для этого территории.