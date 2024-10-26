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Posted 26 октября, 16:19

Published 26 октября, 16:19

Modified 26 октября, 16:19

Updated 26 октября, 16:19

Строительство АЭС в Новочеркасске исключили из Генсхемы объектов энергетики до 2042 года

Власти окончательно определились с идеей строительства АЭС в Новочеркасске

26 октября 2024, 16:19
Фото: pxhere.com
Строительство АЭС в Новочеркасске исключили из Генсхемы объектов энергетики до 2042 года
Строительство АЭС в Новочеркасске исключили из Генсхемы объектов энергетики до 2042 года, сообщается на портале Системного оператора единой энергетической системы.

В Новочеркасске решили не строить атомную электростанцию. Инициативу её строительства убрали из генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2042 года.

До этого указывалось, что в Новочеркасске может появиться два атомных реактора мощностью 2400 МВт.

В Ростовской области функционирует пока одна АЭС. Она находится в Волгодонске и имеет мощность больше четырёх тысяч МВт.

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О том, что в городе не будут строить АЭС сообщали и в администрации Новочеркасска. Местный глава Юрий Лысенко отметил, что в городе и в его окрестностях даже нет подходящей для этого территории.

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