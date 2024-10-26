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Posted 26 октября, 11:54

Published 26 октября, 11:54

Modified 26 октября, 11:54

Updated 26 октября, 11:54

Смертельное ДТП произошло на Северном обходе Ростова-на-Дону

Водитель заживо сгорел в результате ДТП в Ростовской области

26 октября 2024, 11:54
Фото: сообщество ВКонтакте «Это Ростов! Новости»
Смертельное ДТП произошло на Северном обходе Ростова-на-Дону
Смертельное ДТП произошло на Северном обходе Ростова-на-Дону, кадрами с места событий делится сообщество ВКонтакте «Это Ростов! Новости».

Авария произошла ночью 26 октября. По предварительным данным, водитель Kia Rio уснул за рулём и вылетел на встречную полосу. Там машина врезалась в Renault Logan. Последний охватило пламя. Водитель не успел выбраться из Renault и сгорел заживо. Погиб и водитель Kia. Ещё четыре человека пострадали.

Последствия ДТП на Северном обходе РостоваПоследствия ДТП на Северном обходе Ростова
Последствия ДТП на Северном обходе Ростова. Фото: сообщество ВКонтакте «Это Ростов! Новости»

В Госавтоинспекции подробностями расследования трагического происшествия пока не делились.

Ещё одно ДТП произошло в Ростовской области накануне. Машина инкассаторов столкнулась с грузовиками и фурой на М-4 «Дон».

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