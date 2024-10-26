Водитель заживо сгорел в результате ДТП в Ростовской области

Posted 26 октября, 11:54
Published 26 октября, 11:54
Modified 26 октября, 11:54
Updated 26 октября, 11:54
Авария произошла ночью 26 октября. По предварительным данным, водитель Kia Rio уснул за рулём и вылетел на встречную полосу. Там машина врезалась в Renault Logan. Последний охватило пламя. Водитель не успел выбраться из Renault и сгорел заживо. Погиб и водитель Kia. Ещё четыре человека пострадали.
В Госавтоинспекции подробностями расследования трагического происшествия пока не делились.
Ещё одно ДТП произошло в Ростовской области накануне. Машина инкассаторов столкнулась с грузовиками и фурой на М-4 «Дон».