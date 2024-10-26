Водитель заживо сгорел в результате ДТП в Ростовской области

Авария произошла ночью 26 октября. По предварительным данным, водитель Kia Rio уснул за рулём и вылетел на встречную полосу. Там машина врезалась в Renault Logan. Последний охватило пламя. Водитель не успел выбраться из Renault и сгорел заживо. Погиб и водитель Kia. Ещё четыре человека пострадали.