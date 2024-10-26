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Posted 26 октября, 13:42

Published 26 октября, 13:42

Modified 26 октября, 19:28

Updated 26 октября, 19:28

В Таганроге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении на продуктовый магазин

Житель Таганрога устроил налёт на магазин с гранатой

26 октября 2024, 13:42
Фото: для иллюстрации. 1MI
В Таганроге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении на продуктовый магазин
В Таганроге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении на продуктовый магазин, сообщили в пресс-службе управления МВД по Ростовской области.

Происшествие случилось в одном из магазинов Таганрога накануне. Неизвестный мужчина вошёл внутрь, взял с полок продукты и собирался уйти, не оплатив товары. Продавцы решили остановить его. Внезапно мужчина достал предмет, похожий на гранату. Угрожая продавцам и посетителям, он вышел из магазина.

Полицейским удалось оперативно задержать дебошира. Им оказался 56-летний местный житель. «Граната» на деле была страйкбольной игрушкой.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже. Он заключён под стражу.

«Граната» на деле была страйкбольной игрушкой.«Граната» на деле была страйкбольной игрушкой.
«Граната» на деле была страйкбольной игрушкой.. Фото: МВД

Ранее в Ростове-на-Дону эвакуировали ТЦ «Рио».

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