Житель Таганрога устроил налёт на магазин с гранатой

Posted 26 октября, 13:42
Published 26 октября, 13:42
Modified 26 октября, 19:28
Updated 26 октября, 19:28
Происшествие случилось в одном из магазинов Таганрога накануне. Неизвестный мужчина вошёл внутрь, взял с полок продукты и собирался уйти, не оплатив товары. Продавцы решили остановить его. Внезапно мужчина достал предмет, похожий на гранату. Угрожая продавцам и посетителям, он вышел из магазина.
Полицейским удалось оперативно задержать дебошира. Им оказался 56-летний местный житель. «Граната» на деле была страйкбольной игрушкой.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже. Он заключён под стражу.