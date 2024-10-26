Житель Таганрога устроил налёт на магазин с гранатой

Происшествие случилось в одном из магазинов Таганрога накануне. Неизвестный мужчина вошёл внутрь, взял с полок продукты и собирался уйти, не оплатив товары. Продавцы решили остановить его. Внезапно мужчина достал предмет, похожий на гранату. Угрожая продавцам и посетителям, он вышел из магазина.