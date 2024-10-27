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Posted 27 октября, 18:42

Published 27 октября, 18:42

Modified 27 октября, 18:44

Updated 27 октября, 18:44

Пять улиц перекроют из-за ремонта дороги до конца года в Ростове-на-Дону

Четыре улицы перекроют в центре Ростова до конца года

27 октября 2024, 18:42
Фото: 1MI
Пять улиц перекроют из-за ремонта дороги до конца года в Ростове-на-Дону
С ноября по декабрь будет ограничено передвижение автомобилей сразу на четырех улицах Ростова-на-Дону. Сведения опубликованы на сайте горадминистрации.

Департамент автомобильных дорог рассказал, что с 6 ноября в Ростове-на-Дону начнется ремонт проезжей части на некоторых улицах. В связи с этим передвижение по ним будет ограничено. Речь идет о 18-й улице на участке от переулка Доломановский до 17-й улицы и об улице Малюгиной на отрезке от Халтуринского до Доломановского.

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Кроме того, ограничения затронут улицу Филимоновскую на участке от проспекта Кировского до переулка Журавлева, а также переулок Университетский на отрезке между зданиями №44 и №56 и от улицы Красноармейской до улицы Малюгиной.

Добавим, что запрет на передвижение будет действовать до 20 декабря включительно.

Еще ряд других ограничений введут на дорогах Ростова-на-Дону в начале ноября.

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