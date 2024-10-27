Четыре улицы перекроют в центре Ростова до конца года

Департамент автомобильных дорог рассказал, что с 6 ноября в Ростове-на-Дону начнется ремонт проезжей части на некоторых улицах. В связи с этим передвижение по ним будет ограничено. Речь идет о 18-й улице на участке от переулка Доломановский до 17-й улицы и об улице Малюгиной на отрезке от Халтуринского до Доломановского.