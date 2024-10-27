Четыре улицы перекроют в центре Ростова до конца года

Posted 27 октября, 18:42
Published 27 октября, 18:42
Modified 27 октября, 18:44
Updated 27 октября, 18:44
Департамент автомобильных дорог рассказал, что с 6 ноября в Ростове-на-Дону начнется ремонт проезжей части на некоторых улицах. В связи с этим передвижение по ним будет ограничено. Речь идет о 18-й улице на участке от переулка Доломановский до 17-й улицы и об улице Малюгиной на отрезке от Халтуринского до Доломановского.
Кроме того, ограничения затронут улицу Филимоновскую на участке от проспекта Кировского до переулка Журавлева, а также переулок Университетский на отрезке между зданиями №44 и №56 и от улицы Красноармейской до улицы Малюгиной.
Добавим, что запрет на передвижение будет действовать до 20 декабря включительно.
Еще ряд других ограничений введут на дорогах Ростова-на-Дону в начале ноября.