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Posted 27 октября, 14:03

Published 27 октября, 14:03

Modified 27 октября, 14:03

Updated 27 октября, 14:03

Дополнительные поезда Ростов — Азов будут курсировать с ноября

Дополнительные поезда запустят из Ростова в Азов

27 октября 2024, 14:03
Фото: 1MI
Дополнительные поезда Ростов — Азов будут курсировать с ноября
В начале ноября в Ростовской области запустят дополнительные пригородные поезда Ростов — Азов, информирует АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

4 ноября запустят дополнительные поезда Ростов — Азов. Речь идет о поезде №6034. Так, отправление со станции донской столицы назначено на 07.19 мск, а прибытие в Азов состоится уже в 08.26 мск. Пригородный поезд также будет делать остановки на еще 10 станциях: Заречная, Электродепо, Батайск, остановочный пункт (ОП) 3 километр, Стройдеталь, ОН Весна (12 км), Кулешовский, ОП 21 километр, ОП 23 километр и Красногоровка.

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То же самое касается и обратного поезда №6033 Азов — Ростов. Электричка покидает станцию Азова в 08.40 мск, а уже в 09.44 мск прибывает в Ростов-на-Дону.

Сотрудники СКППК рекомендуют пассажирам следить за изменениями и внимательнее выстраивать маршруты поездок.

Ранее электропоезд переехал мужчину на станции «Темерник» в Ростове-на-Дону.

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