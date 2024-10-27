Дополнительные поезда запустят из Ростова в Азов

Posted 27 октября, 14:03
Published 27 октября, 14:03
Modified 27 октября, 14:03
Updated 27 октября, 14:03
4 ноября запустят дополнительные поезда Ростов — Азов. Речь идет о поезде №6034. Так, отправление со станции донской столицы назначено на 07.19 мск, а прибытие в Азов состоится уже в 08.26 мск. Пригородный поезд также будет делать остановки на еще 10 станциях: Заречная, Электродепо, Батайск, остановочный пункт (ОП) 3 километр, Стройдеталь, ОН Весна (12 км), Кулешовский, ОП 21 километр, ОП 23 километр и Красногоровка.
То же самое касается и обратного поезда №6033 Азов — Ростов. Электричка покидает станцию Азова в 08.40 мск, а уже в 09.44 мск прибывает в Ростов-на-Дону.
Сотрудники СКППК рекомендуют пассажирам следить за изменениями и внимательнее выстраивать маршруты поездок.
Ранее электропоезд переехал мужчину на станции «Темерник» в Ростове-на-Дону.