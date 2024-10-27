Экс-глава УМВД Ростова Сергей Шпак может стать фигурантом дела о «мертвых душах»

Posted 27 октября, 10:44
Published 27 октября, 10:44
Modified 27 октября, 10:46
Updated 27 октября, 10:46
Сергею Шпаку может грозить уголовное преследование по статье о злоупотреблении должностными полномочиями или о мошенничестве, по информации 1RND со ссылкой на источник в силовой структуре.
Оказалось, что под его руководством появились псевдосотрудники, которые якобы трудились лично на Шпака. Они получали выплаты как полицейские, но занимались поручениями начальника. Один из них, дескать, был ландшафтным дизайнером у него дома.
Еще одним псевдосотрудником, по данным СМИ, мог быть водитель полковника.
Ранее стало известно о допросах среди руководства УМВД.