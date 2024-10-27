rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 14:54

Published 27 октября, 14:54

Modified 27 октября, 15:02

Updated 27 октября, 15:02

«Грохот во всем городе»: системы ПВО сработали в Ростове-на-Дону 27 октября

«Грохот во всем городе»: инверсионные следы испугали жителей Ростова 27 октября

27 октября 2024, 14:54
Фото: rostovgazeta.ru
«Грохот во всем городе»: системы ПВО сработали в Ростове-на-Дону 27 октября

Инверсионные следы и грохот испугали жителей Ростова 27 октября

Жители Ростова-на-Дону и близлежащих населенных пунктов увидели инверсионный след в небе и услышали грохот, возможно, от работы систем ПВО, рассказал корреспондент RostovGazeta.

Днем 27 октября горожане услышали мощный раскат грохота, напоминающий взрыв, и увидели инверсионные следы в Ростове-на-Дону и к северу от города. Возможно, военные отработали по воздушной цели.

По информации телеграм-канала «Ростов Главный», обломки некого объекта могли упасть недалеко от города, к этому месту уже якобы направились спецслужбы. Жители рассказали, что слышали сильный гул и раскаты: «Грохот был слышен по всему городу».

Губернатор сообщил о ночной атаке БПЛА на Новошахтинск
Узнать подробнее

«Сейчас вертолеты кружат», — пишут пользователь.

«Хорошо, конечно, что отработала [прим. ред.: ПВО], а не прилетело», — добавил подписчик.

Официальной информации от Минобороны РФ и региональных властей не поступало.

Ранее военные сбили боевой беспилотник, летевший над Азовским морем.

Читайте также:
В Ростове погибли сотни деревьев, а жителей пугают беспилотниками и лютым морозомИтоги среды: в Ростовской области воют сирены и кусаются цены на сливочное масло«Возле моей хаты сбили!»: жители Ростовской области рассказали о ночной атаке БПЛА
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Грохот#Последние новости Ростова на сегодня#Атака ВСУ#Система ПВО#Атака БПЛА#Атака#Террористическая атака#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика