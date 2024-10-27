«Грохот во всем городе»: инверсионные следы испугали жителей Ростова 27 октября

Posted 27 октября, 14:54
Published 27 октября, 14:54
Modified 27 октября, 15:02
Updated 27 октября, 15:02
Днем 27 октября горожане услышали мощный раскат грохота, напоминающий взрыв, и увидели инверсионные следы в Ростове-на-Дону и к северу от города. Возможно, военные отработали по воздушной цели.
По информации телеграм-канала «Ростов Главный», обломки некого объекта могли упасть недалеко от города, к этому месту уже якобы направились спецслужбы. Жители рассказали, что слышали сильный гул и раскаты: «Грохот был слышен по всему городу».
«Сейчас вертолеты кружат», — пишут пользователь.
«Хорошо, конечно, что отработала [прим. ред.: ПВО], а не прилетело», — добавил подписчик.
Официальной информации от Минобороны РФ и региональных властей не поступало.
Ранее военные сбили боевой беспилотник, летевший над Азовским морем.