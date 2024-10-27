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Posted 27 октября, 16:36

Published 27 октября, 16:36

Modified 27 октября, 16:38

Updated 27 октября, 16:38

Итоги недели: в Ростовской области задержали рабовладельца и главу Зернограда

Итоги недели: в Ростовской области освободили рабов и арестовали главу Зернограда

27 октября 2024, 16:36
Фото: Шедеврум
Итоги недели: в Ростовской области задержали рабовладельца и главу Зернограда
18 человек, работающих на ферме в Ростовской области за еду, освободили из рабства, также была задержана и арестована скандально известная глава Зернограда Ирина Полищук, а в Ростове-на-Дону ввели туристический налог. Итоги прошедших семи дней в материале RostovGazeta.

Узники на ферме

21 октября стало известно, что сразу 18 человек попали в рабство в Ростовской области. Почти два десятка людей обманом вывезли на ферму в Аксайском районе. Кто-то из них поехал добровольно на сезонную работу с посуточной оплатой и временным местом проживания, а кто-то просто пошел в бар с дружелюбными незнакомцами, а очнулся в бараке.

Так или иначе все они оказались на ферме. У узников отобрали средства связи и документы. Людей заставляли работать ежедневно за еду: мужчины трудились в поле, а женщины — на кухне. Пытавшихся сбежать вылавливали и жестоко избивали. Узникам удалось чудом спастись. Злоумышленники забыли отобрать вещи нового рабочего, чем и воспользовались остальные. Один из них дозвонился родным и попросил о помощи. Вскоре на место происшествия прибыла полиция, высвободила пленных и опросила землевладельцев.

Освобожденные люди рассказали, что им приходилось жить в бараках с обшарпанными стенами и хилыми полами. Им не давали мыться, заставляли ходить в грязной одежде. О сытной и вкусной еде они даже мечтать не могли. В основном им давали хлеб с чаем.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «д» части 2 статьи 127.2 УК РФ. Также председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления ведомства Станиславу Ковалеву доложить о расследовании дела и всех обстоятельствах произошедшего.

Затем следователи задержали мужчину, которого подозревали в использовании рабского труда. Пленные говорили, что всем руководил цыган Раджа по прозвищу Батя (или Виталий). Им оказался 44-летний уроженец Азова, который ранее привлекался по статье «Похищение человека», затем — «Мошенничество». Отметим, что на очной ставке узники подтвердили личность злоумышленника.

Добавим, что в настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

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Арест Полищук

23 октября в Зернограде силовики задержали главу администрации города Ирину Полищук. По предварительным данным, сити-менеджер дала незаконное указание составить акты выполненных работ по контракту о благоустройстве дорог. Документация содержала ложные сведения. Однако Полищук как должностное лицо приняла работы и подписала акты. Эти действия нанесли значительный ущерб муниципальному бюджету.

Против Полищук возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Суд отправил чиновницу под арест на один месяц и 15 суток — до 6 декабря включительно. Следствие продолжается.

Добавим, что Ирина Полищук занимает свою должность с 2021 года. В прошлому году её переизбрали. За это время сити-менеджер успела попасть в ряд скандалов. Например, в 2023 году она была оштрафована за распространение фейков о повреждении объектов коммунального хозяйства диверсантами.

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Туристический налог

22 октября депутаты Гордумы Ростова-на-Дону утвердили введение туристического налога в городе. Он начнет действовать с 1 января 2025 года и будет распространяться на постояльцев отелей, зарегистрированных в реестре объектов классифицированного размещения. К слову, в нем числится около 211 гостиниц.

Туристы должны буду платить налог в размере 1% от стоимости суточного проживания, но не более 100 рублей.

Отметим, что до 2029 года ставка может вырасти до 5%.

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