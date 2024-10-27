Итоги недели: в Ростовской области освободили рабов и арестовали главу Зернограда

Так или иначе все они оказались на ферме. У узников отобрали средства связи и документы. Людей заставляли работать ежедневно за еду: мужчины трудились в поле, а женщины — на кухне. Пытавшихся сбежать вылавливали и жестоко избивали. Узникам удалось чудом спастись. Злоумышленники забыли отобрать вещи нового рабочего, чем и воспользовались остальные. Один из них дозвонился родным и попросил о помощи. Вскоре на место происшествия прибыла полиция, высвободила пленных и опросила землевладельцев.